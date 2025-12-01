Obavijesti

Marko Vargek vodit će 5. sezonu showa 'Gospodin Savršeni'

Foto: rtl

Prepoznatljivo lice RTL-a gotovo dva desetljeća gradilo je karijeru u sportskom novinarstvu, a sada ga gledatelji imaju priliku vidjeti u sasvim novoj ulozi!

Nakon četiri uspješne sezone u kojima je show 'Gospodin Savršeni' osvojio hrvatsku publiku i postao jedan od najgledanijih i najcitiranijih formata, pred gledateljima je uzbudljiva peta sezona! Produkcija se vratila u Grčku, ovaj put na Kretu, jedno od najromantičnijih mjesta Mediterana, i teško je zamisliti bolju kulisu za novu sezonu ispunjenu emocijama, strastima i dramatičnim obratima, a epizode stižu na Voyo u siječnju 2026. godine!

Uz sve novitete koje produkcija zasad još čuva kao 'slatku tajnu', jedno veliko iznenađenje ipak je otkriveno: voditelj pete sezone bit će Marko Vargek! Prepoznatljivo lice RTL-a gotovo dva desetljeća gradilo je karijeru u sportskom novinarstvu, a sada ga gledatelji imaju priliku vidjeti u sasvim novoj ulozi - kao domaćina globalno megapopularnog formata 'The Bachelor', koji se prikazuje u više od trideset zemalja svijeta i već desetljećima osvaja milijune obožavatelja.

Foto: rtl

Novi voditelj ne skriva da je i sam veliki obožavatelj 'Gospodina Savršenog'.

- Zaista sam fan showa koji je u prošloj sezoni ušao u sve sfere scene u Hrvatskoj i kada je stigao poziv - nisam puno razmišljao. Nakon gotovo 19 godina karijere sportskog reportera, voditelja, a posljednje dvije godine i urednika RTL Sporta, mislim da je ovo jedan zanimljiv iskorak u šoubiz. Svjestan sam velike odgovornosti koju moja uloga voditelja donosi jer je riječ o svjetski poznatoj franšizi i ogromnoj produkciji - kaže Marko.

Premda dolazi iz svijeta sporta, Vargek zna da je ljubav igra drugačijih pravila.

- Sport donosi jasna pravila, no u ljubavi stvari nisu uvijek crno-bijele, pogotovo kada je na okupu toliko djevojaka koje se bore za svog Savršenog. Ovo je na neki način društveni eksperiment u kojem ćemo promatrati romantične odnose i ljudsku psihu u intenzivnim uvjetima reality showa, što je jako zanimljivo.

Foto: rtl

Zaštitno lice projekta Antonija Blaće, koja je ove godine snimala 'Život na vagi' tijekom produkcije nove sezone 'Gospodina Savršenog', Marku je poželjela sreću i poručila - budi svoj!

- Antonija je postavila visoki standard i iskreno se nadam da će joj se svidjeti nova sezona kad je pogleda - kaže Marko.

Pod kretskim suncem i u romantičnim kulisama otoka koji stoljećima slavi ljubav i život, uskoro ćemo pratiti nove ljubavne priče, spojeve i odluke koje će nas držati prikovanima uz male ekrane. A uz brojna iznenađenja i Marka Vargeka kao novog domaćina, peta sezona 'Gospodina Savršenog' stiže u najvećem, najemotivnijem i najuzbudljivijem izdanju dosad – na platformi Voyo u siječnju 2026. godine!

