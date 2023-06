Marko Vukes na CMC festival stiže s pop baladom 'Od sada sam tvoj': Radostan sam...

Popularni glazbenik Marko Vukes, nakon odlično prihvaćenog studijskog albuma „Žedan tvoje ljubavi“, u lipnju će se po drugi put predstaviti publici na nadolazećem CMC festivalu u Vodicama s novim singlom zvučnog naziva „Od sada sam tvoj“. Glazbu i aranžman prekrasne pop balade „Od sada sam tvoj“ potpisuje Marin Bando, dok su za tekst pjesme u izdanju Croatia Recordsa zaslužni Krešimir Tolj i Marko Zeljković Zelja.

Marko, koji je hrvatskoj javnosti dobro poznat kao vrstan pjevač i zabavljač, godišnje napravi tisuće kilometara sa svojim pratećim bendom Share Love With Others, i to ga čini izrazito radosnim jer su svakodnevni nastupi, neposredna komunikacija i izvrstan i iskren odnos s publikom san svakog glazbenika.

Foto: PROMO

Profilirao se u jednog od najpopularnijih glazbenika za svadbene svečanosti i razne prigode u Hrvatskoj te ga publika ima prilike slušati svaki vikend na drugoj lokaciji. Marka imate prilike uživo čuti 9. lipnja u klubu Makina u Vodicama, dok će novi singl „Od sada sam tvoj“ službeno predstaviti u subotu, 10. lipnja, na jubilarnom 15. izdanju CMC festivala, čemu se jako veseli te jedva čeka izlazak na prestižnu binu.

- Na prvo slušanje pjesmu sam osjetio kao dio onoga što živim, ljubim i radim. Kako godine prolaze, osjećam sve veću odgovornost prema publici koja je zavoljela i prihvatila sve moje pjesme i važno mi je da taj osjećaj poštujem i njegujem - rekao je pjevač pa dodao:

- Od sada sam tvoj doživljavam kao nastavak glazbene priče koju polako, ali sigurno gradim godinama…gotovo svakog vikenda sam u direktnom kontaktu s mladim ljudima na nastupima i ulijeva mi nadu njihov izbor pjesama uz koje se vesele i s kojima žele slaviti

ljubav.

Iza video izdanja za singl „Od sada sam tvoj“ stoji Eagle Music Media u režiji Nevene Vukes. Spot sniman u Zagorju na OPG-u Tomurad i slapu Zarečki krov pored Pazina donosi iskrenu priču ljubavnog para Klare Kurešić i Antonija Čukoića, dok ulogu prijateljice ima Lara Krčmar. U spotu pratimo priču dvoje mladih od njihovog upoznavanja do čvrste odluke mladića da bude uz svoju dragu do kraja života, dok se nježni kadrovi snimani u romantičnom ambijentu rasadnika cvijeća isprepliću sa snažnim i upečatljivim kadrovima istarskih slapova.

Foto: PROMO

No da je Marko Vukes svestran, dokazuje i činjenica da se glazbenik ove godine na CMC festivalu ima prilike predstaviti u dvostrukoj ulozi, kao izvođač i kao autor.

- Kao izvođač radostan sam i zahvalan što mogu na ovoj prestižnoj bini prezentirati svoju pjesmu 'Od sada sam tvoj' za koju se nadam se da će je šira publika prepoznati i osjetiti. Kao autor i producent uz kolegu Tonija Ćosića stojim iza pjesme 'Kap na licu tvom', mlade pjevačice Marije Jelovečki koja će biti izvedena na festivalu gdje Marija ujedno ima i promociju svog prvog studijskog albuma 'Slobodna sam', na kojem sam potpisan kao izvršni producent - izjavio je Marko.

Foto: PROMO

