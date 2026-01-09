Koncert će se održati 7. veljače u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku. Bit će to večer ispunjena bezvremenskim hitovima, snažnim emocijama i svježim autorskim materijalom
Veliki povratak: Legendarna Grupa 777 uskoro će ponovno stati pred riječku publiku
Grupa 777 uskoro se vraća pred riječku publiku koncertom koji se s razlogom ubraja među najiščekivanije glazbene događaje zime, 7. veljače 2026. u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku.
Bit će to večer ispunjena bezvremenskim hitovima, snažnim emocijama i svježim autorskim materijalom koji potvrđuje da “Sedmice” i dalje imaju što za reći.
Naziv koncerta je po njihovom dobro poznatom hitu ''Tko te voli više od mene'', a kako je najavljeni koncert uoči Valentinova onda se upravo taj naziv učinio kao najbolji odabir. Zanimljivo je kako je upravo stih iz ove pjesme - ''tko te voli više od mene, neka zadnji list okrene'' bio najčešće korišten u doba kada su se još pisali spomenari.
Grupa 777 jedno je od najvažnijih imena domaće zabavne glazbe, bend čiji su evergreeni poput „Ti si moj hit“, „Srce od papira“, „Mama Marija“ i „Banane“, ''Ljiljane moj bijeli'', ''Tko te voli više od mene'', ''Serenada i mandoline'', ''Ne idi Gorane'', desetljećima dio radijskog etera i kolektivne glazbene memorije. Njihove pjesme pratile su generacije kroz ljubavi, rastanke i odrastanja, a danas jednako snažno odjekuju i među novom publikom.
Posebnu težinu ovom koncertu daje i aktualni album "Nema signala", čija je ekskluzivna promocija održana krajem 2025. godine na Botelu Marina u Rijeci pred brojnim medijima i glazbenim profesionalcima. Album donosi 12 skladbi, od kojih je čak 11 potpuno novih. Riječ je o izdanju koje spaja prepoznatljivi emotivni DNK Grupe 777 s modernijim, suvremenim zvukom, potvrđujući da njihov povratak na scenu nije tek nostalgičan, već itekako relevantan.
Na albumu su sudjelovali brojni renomirani glazbenici i producenti, a posebnu pažnju publike izazvalo je i vinilno izdanje s ekskluzivnim dodatkom, koje je oduševilo dugogodišnje fanove. Članovi aktualne postave ističu kako je rad na albumu bio putovanje kroz emocije, uspomene i zvukove koje su željeli pretočiti u novi glazbeni izraz, povratak duši zabavne glazbe.
Koncert u HKD-u na Sušaku donosi presjek bogate karijere, od nezaboravnih klasika koje publika pjeva uglas, do novih pjesama koje već pronalaze put do slušatelja. Bit će to večer susreta generacija, večer uspomena i novih emocija, potvrda da postoje bendovi koji ne obilježe samo trenutak, već život.
Ako volite pjesme s dušom, refrene koji se pamte i glazbu koja traje, 7. veljače 2026. ne propustite Grupu 777 uživo u Rijeci. Ulaznice su u prodaji, a interes publike već sada najavljuje koncert o kojem će se dugo pričati.
