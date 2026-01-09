Veliki povratak: Legendarna Grupa 777 uskoro će ponovno stati pred riječku publiku

Grupa 777 uskoro se vraća pred riječku publiku koncertom koji se s razlogom ubraja među najiščekivanije glazbene događaje zime, 7. veljače 2026. u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku.

Bit će to večer ispunjena bezvremenskim hitovima, snažnim emocijama i svježim autorskim materijalom koji potvrđuje da “Sedmice” i dalje imaju što za reći.

Naziv koncerta je po njihovom dobro poznatom hitu ''Tko te voli više od mene'', a kako je najavljeni koncert uoči Valentinova onda se upravo taj naziv učinio kao najbolji odabir. Zanimljivo je kako je upravo stih iz ove pjesme - ''tko te voli više od mene, neka zadnji list okrene'' bio najčešće korišten u doba kada su se još pisali spomenari.

Foto: PROMO

Grupa 777 jedno je od najvažnijih imena domaće zabavne glazbe, bend čiji su evergreeni poput „Ti si moj hit“, „Srce od papira“, „Mama Marija“ i „Banane“, ''Ljiljane moj bijeli'', ''Tko te voli više od mene'', ''Serenada i mandoline'', ''Ne idi Gorane'', desetljećima dio radijskog etera i kolektivne glazbene memorije. Njihove pjesme pratile su generacije kroz ljubavi, rastanke i odrastanja, a danas jednako snažno odjekuju i među novom publikom.

Posebnu težinu ovom koncertu daje i aktualni album "Nema signala", čija je ekskluzivna promocija održana krajem 2025. godine na Botelu Marina u Rijeci pred brojnim medijima i glazbenim profesionalcima. Album donosi 12 skladbi, od kojih je čak 11 potpuno novih. Riječ je o izdanju koje spaja prepoznatljivi emotivni DNK Grupe 777 s modernijim, suvremenim zvukom, potvrđujući da njihov povratak na scenu nije tek nostalgičan, već itekako relevantan.

Na albumu su sudjelovali brojni renomirani glazbenici i producenti, a posebnu pažnju publike izazvalo je i vinilno izdanje s ekskluzivnim dodatkom, koje je oduševilo dugogodišnje fanove. Članovi aktualne postave ističu kako je rad na albumu bio putovanje kroz emocije, uspomene i zvukove koje su željeli pretočiti u novi glazbeni izraz, povratak duši zabavne glazbe.

Foto: Denis Lončar/privatni album

Koncert u HKD-u na Sušaku donosi presjek bogate karijere, od nezaboravnih klasika koje publika pjeva uglas, do novih pjesama koje već pronalaze put do slušatelja. Bit će to večer susreta generacija, večer uspomena i novih emocija, potvrda da postoje bendovi koji ne obilježe samo trenutak, već život.

Ako volite pjesme s dušom, refrene koji se pamte i glazbu koja traje, 7. veljače 2026. ne propustite Grupu 777 uživo u Rijeci. Ulaznice su u prodaji, a interes publike već sada najavljuje koncert o kojem će se dugo pričati.