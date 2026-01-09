Obavijesti

"LEDINA"

Toma se vraća na Doru s novom pjesmom: 'Intimna ispovijest'

Foto: PROMO

ToMa je na najpoznatijoj glazbenoj pozornici već imao zapažene nastupe s pjesmama "Ocean of Love" i "In the Darkness'', pa će u ovom trećem pokušaju probati doći do green carda za Eurosong.

Toma se s pjesmom "Ledina," snažnom emotivnom baladom kojom je iskoračio iz svog prepoznatljivog modernog glazbenog izričaja, ponovo vraća na Doru. Riječ je o pjesmi visoke emocije, s jakim tekstom i izražajnom vokalnom interpretacijom koja odmah 'uvlači' i osvaja slušatelja svojom atmosferom. Na najpoznatijoj glazbenoj pozornici već je imao zapažene nastupe s pjesmama "Ocean of Love" i "In the Darkness'', pa će u ovom trećem pokušaju probati doći do green carda za Eurosong.

"Pjesma 'Ledina' govori o tuzi koja dolazi nakon što zaboli, ali i o utočištu kojemu pribjegavamo u trenutku najveće destrukcije. Radi se o intimnoj ispovijesti, o emotivnom stanju nakon prekida, o tihoj boli koja se javlja kad spoznamo da više nismo s osobom koju volimo. 'Ledina' je slika golog mjesta gdje je srce ostavljeno, bez zaklona, bez iluzija, gdje se pušta da vrijeme uradi svoje, koliko može. Pjesma opisuje i proces zacjeljivanja, otpuštanja i buđenja. Kako svaku sreću dijelimo s drugima, tako dijelimo i tugu, jer ona bude manja ukoliko ju nose i leđa ljudi oko nas." – o samoj pjesmi izjavio je Toma.

Tomi, koji autorski potpisuje tekst, na glazbi se pridružio njegov dugogodišnji suradnik Jan Jakovljev, dok iza aranžmana i produkcije stoji Mahir Sarihodžić (Long Play Studio), koji je zaslužan za klavir, harmoniku, synth te programming, kao i za završni zvuk pjesme, miks i mastering. U studijskoj realizaciji pjesme pridružili su se Miroslav Lesić na akustičnim i električnim gitarama, Krešimir Tomec na basu, dok su Daria Hodnik Marinković i Dragan Brnas Fudo obogatili pjesmu pratećim vokalima. Dodatni programming potpisuje Jon Tomec, a Goran Kovačić je autor string aranžmana, koji je izveo violinist i violist Antun Stašić.

Prateći video broj potpisuju Slađana i Filip Gržinčić (Gržinčić Creative Visuals), dok su za postavljanje i dekoriranje cijelog seta bili zaduženi 'Cvit Happens'. Spot, koji je snimljen u jednom kadru, zamišljen je kao vizualno profinjena, intimna scena večere gdje se glavni akter prepušta osjećaju i atmosferi koju pjesma nosi, bez većih naglašenih intervencija sa strane.

Foto: PROMO

"Ledina" je peti službeni singl s nadolazećeg Tominog drugog studijskog albuma, čiji se izlazak očekuje u veljači.

"Osjećam da je ovaj drugi studijski album za mene osobno i profesionalno velika stvar - iskorak naprijed kako autorski tako i izvođački. Bio je to dug period stvaranja koji je započeo objavom pjesme 'Kriva procjena,' a završio objavom i posljednjeg singla prije izlaska samog albuma - pjesme 'Ledina.' U tih godinu i pol koliko dijeli te dvije pjesme smatram i osjećam da smo svi koji smo radili na albumu, a prvenstveno ja osobno, dotakli neke nove horizonte života i glazbe," rekao je Toma.

Koncertna promocija albuma i ujedno veliki zagrebački koncert zakazan je za 18. travnja u Tvornici kulture. Ulaznice za koncert su u prodaji putem sustava Eventim.

