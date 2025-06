Marljivi Darko na 'Farmi' ni kriv ni dužan završio u kolibi u šumi: 'Obitelj mi znači sve u životu!'

Simpatični 26-godišnji Darko Jurešić odrastao je u Zenici, a prije pet godina preselio se u Zagreb. Iako je po zanimanju kuhar, bavi se građevinom i ništa mu nije teško raditi, a to je pokazao već i u prvim danima na Farmi.

Foto: RTL

Nije se suzdržavao od marljivog rada, naprotiv, zasukao je rukave i bio jedan od glavnih u izgradnji kozarnika te među onima na koje su se farmeri mogli uvijek osloniti.

A onda je došla prva arena! David i Mario izglasani su za dueliste i svi ostali mislili su kako će sve mirno gledati iz publike. No duelisti su dobili priliku odabrati svoje pomoćnike u dvoboju. Mario je odabrao Harisa, a Davidov odabir pao je upravo na Darka.

Porazom u areni, David je sa sobom povukao i Darka te su njih dvojica prvi natjecatelji koji napuštaju Farmu – bar je tako ostalim šokiranim kandidatima najavila Nikolina Pišek.

Foto: RTL

No njih su dvojica ipak dobili dobre vijesti – postaju uljezi koji će u kolibi duboko u šumi neko vrijeme živjeti tajno, daleko od ostalih kandidata i rješavati brojne zadatke kako bi im život ondje ipak bio malo lakši.

Darko je i ondje odmah pokazao za što je sve spreman – zajedničkim snagama David i on uredili su kolibu da bude pogodna za život, ali i napravili oganj.

„U srcu sam dobar, ali sve po zaslugama. Emocije pokazujem na sve moguće načine, mislim da nije problem ni zaplakati. Svi smo ljudi, svi imamo emocije, samo što se netko može suzdržavati, a netko ne“, priča Darko, koji kaže kako mu kod ljudi najviše smetaju nepravda, dvoličnost i igrice.

Foto: RTL

U farmerskoj avanturi najveća mu je podrška obitelj s kojom dijeli dobro i zlo.

„Moja obitelj mi znači sve u životu, sve što mi se događa, događa mi se skupa s njima. Mislim da je to nešto najvažnije u životu. Imao sam dosta gubitaka u obitelji, život me naučio da se nikad ne može sve sto posto planirati, da život pokaže da sve može biti i drugačije, da je zdravlje najbitnije. I sreća isto tako! Sa svojih 26 godina prošao sam dosta toga. Nije me baš život mazio, uvijek sam bio borac. Sve to iskustvo me učinilo jačim i izdržljivijim“, poručuje.

Foto: RTL

„Rijetko dobivam drugu priliku u životu, ali ovu tako jedva čekam iskoristiti i dat ću sve od sebe“, ističe ovaj simpatični mladić koji se u showu planira boriti do kraja, „Novac mi nije toliko važan. Mislim, važan je za života, ali mi nije najvažniji jer postoje neke vrednije stvari – ljubav, poštovanje, karakteri.“

A kako će se Darko nositi s novim radnim zadacima, i hoće li iskoristiti drugu priliku u showu, pokazat će nove epizode 'Farme' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan i na platformi Voyo.