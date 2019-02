Maroon 5 zapalio publiku: Zbog Adama obožavateljice u transu

U poluvremenu jednog od najgledanijih događaja sezone, na Super Bowlu nastupila je grupa Maroon 5.

Nakon brojnih kontroverzi oko ovogodišnjeg nastupa, ipak su zapjevali Maroon 5 i brojni američki reperi. Navodno je na njihovom mjestu trebala biti Rihanna, ali ona je to odbila. Strani mediji tvrde da su su isto nudili i Pink i Nicki Minaj, ali one su nastup odbile jer je iz lige izbačen Colin Kaepernick koji je protestirao zbog policijske brutalnosti.

Od nastupa je zamalo, na nagovor Jay-Z-ja odustao i Travis Scott, no na kraju je dogovoreno da će sudjelovati nakon što je NFL u dobrotvorne svrhe donirao pola milijuna dolara.

Podsjetimo, New England Patriotsi slavili su u 53. Super Bowlu protiv Los Angeles Ramsa 13-3.. Ova utakmice tako je postala Super Bowl utakmica s najmanje poena u povijesti...

Super Bowl, veliko finale NFL sezone, iz godine u godinu privlači stotine milijuna gledatelja iz cijelog svijeta. Većina ih događaj prati iz sportskih razloga, odnosno zbog utakmice, a dio ih je fokusiran isključivo na zabavni dio sadržaja. Cijena reklama za vrijeme prikazivanja Super Bowla zna dosegnuti i šest milijuna dolara za samo 30 sekundi prikazivanja u pauzama susreta.

'Halftime show' je glazbeno-scenski spektakl u trajanju od 14 minuta i prvobitno je zamišljen kao zabava koja ispunjava vrijeme u poluvremenu utakmice.

[video: 1203985 / Super bowl, finale američkog nogometa 2019. godine, zanimljivosti]

Ključan trenutak dogodio se 1993. kad je Super Bowl bio u Los Angelesu na Rose Bowlu. Najveća zvijezda tog vremena, ujedno i jedan od najpopularnijih pjevača u povijesti, Michael Jackson u halftimeu je, uz pomoć dječjeg zbora izveo Billie Jean, Black or White te We Are the World.

Taj je koncert lansirao u nebesa televizijske rejtinge te se smatra jednim od najgledanijih događaja u povijesti američke televizije.