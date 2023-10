Marsela nakon 'Života na vagi' o borbi s kilama: 'Ovisna sam bila. Za dlaku sam izbjegla dno'

Žalim za time što sam odustala od sebe i jednostavno me počelo biti briga za mene i koliko ću imati kilograma i kako će ti kilogrami utjecati na moje zdravlje, ispričala nam je Marsela Karamatić (27) nakon što je prva napustila 'Život na vagi'. Dama iz Velike Gorice otkrila nam je sada što joj je najteže palo u showu, kako provodi vrijeme te vjeruje li u prijateljstva u realityju.

Marsela je u show ušla sa 173,9 kilograma. Ukupno je skinula 8,8 kilograma, odnosno 4,9% tjelesne mase. Do velikog broja kilograma, pričala nam, došla je jer joj je hrana postala utjeha.

- Do 173 kilograma došla sam tako što mi je bilo dosta biti stalno po dijetama i biti drukčiji od svih u društvu. Željela sam se jednostavno ponašati kao zdravi mršavi ljudi, a nisam bila ni zdrava ni mršava. U međuvremenu mi je hrana postala neka utjeha i postala sam ovisna o toj utjehi. Nisam se znala drukčije nositi sa svojim emocijama. Zatim se pojavila moja bol u petama i jednostavno kad me boli, ja se tješim hranom i tako sam ušla u taj neki začarani krug. Mislim da sam stvarno za dlaku izbjegla dno - objasnila nam je.

Kada je ušla u show, najteže joj je palo upoznavanje novih ljudi i navikavanja na trening.

- Što se tiče tempa u kući, bio je užurban, ali si se mogao naviknuti na to, hrana mi se jako svidjela jer smo imali dosta raznovrsnu ponudu i što je meni najvažnije - nisam imala želju za ničime nezdravim - priznala nam je te dodala:

- Naučila sam se pravilno hraniti, upornosti, naučila sam da sam puno jača nego što moja podsvijest misli i naučila sam da je moja hrabrost to što sam se prijavila u 'Život na vagi' jer mi je to vratilo moj život.

Njenim odlaskom iz showa bili su dirnuti svi kandidati, a otkrila nam je i je li bila razočarana u sebe:

- Nisam bila razočarana što sam prva ispala jer mi je bilo najvažnije da dajem sto posto sebe. Kada daješ sto posto sebe i kad ispadneš, jednostavno znaš da nije do tebe to što ispadaš nego je to nešto protiv čega ne možeš.

Boravak u kući obilježilo je i njezino prijateljstvo s Ninom.

- Nina je jako vedra, pozitivna, pristupačna, pažljiva, jako se lijepo osjećaš u njezinu društvu tako da su me te njezine vrline privukle tome da se družim s njom i nadam se da ćemo ostati u kontaktu i da ćemo njegovati to naše prijateljstvo koje je počelo u 'Životu na vagi' - pričala nam Marsela.

Nakon showa se nastavila zdravo hraniti, puno šeta, a uskoro planira krenuti u teretanu.

- Ustanem ujutro, pripremim doručak, uzmem psa i odem s njim u dugu šetnju. Kad se vratim, pripremim ručak pa onda kad se zaručnik vrati s posla, opet idemo u šetnju i zatim priprema večere i opet šetnja pa spavanje. Ponekad šetam i s prijateljima i lijepo se družimo - ispričala nam je.

Kao pobjednika vidi Gorana zato što je on, kako nam kaže, jako dobar čovjek.

- Jako se trudi, pomaže drugima, jednostavno se istaknuo od svih nas i jak bih boljela kada bi on pobijedio - iskrena je bila ova simpatična djevojka.

Zaručnik i njezina obitelj su joj najveća podrška, a sestru Karmelu gledatelji su upoznali u 'Superparu'. Karmela i zaručnik su Marselu ispratili u 'Život na vagi', a tada je priznala da joj jako teško pada sestrino stanje.

- Drago mi je što mi je obitelj jako velika potpora, ali trenutačno sam sama sebi najveća motivacija - ja želim biti zdrava - priznala nam je.

Ranije je otkrila i da se nakon showa želi udati, a planovi za svadbu sa zaručnikom Filipom trenutno nisu u prvom planu.

- Željela bih se udati onda kad budem zadovoljna izgledom. Svakoj je ženi san biti najljepša mlada na taj dan tako da dok ne završim svoju transformaciju, ne planiram još vjenčanje. Nadam se da ću brzo završiti transformaciju tako da se mogu što prije udati - rekla nam je za kraj Marsela.