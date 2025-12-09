Lifestyle ikona Martha Stewart iznenadila je javnost otkrivši da želi biti kompostirana na svojoj farmi, odbacujući tradicionalni pokop i otkrivajući svoje neobične planove za povratak prirodi
Marta Stewart: 'Ne želim da me pokopaju u lijesu ili kremiraju. Ja želim biti kompostirana...'
Martha Stewart (84) je iznenadila javnost svojim neobičnim planovima za sprovod - umjesto klasičnog ukopa ili kremiranja, želi biti kompostirana na svom imanju. Ovu je odluku otkrila u podcastu '50+ & Unfiltered', ističući da tradicionalni pokopi za nju nisu opcija, prenosi People.
Stewart svoju ideju uspoređuje s načinom na koji se oprostila od svojih konja.
- Kada umre neki od mojih konja, iskopamo duboku rupu na polju, imamo svoje malo groblje za životinje, konja zamotamo u bijelu lanenu plahtu i pažljivo položimo u zemlju. Želim isto to i za sebe - priznala je.
Na pitanje je li takav postupak legalan, Martha je bila samouvjerena.
- Posjed je moj, nikome ne smeta. Zašto ne bih mogla - Martha je pitala. Ona je jasno odbacila tradicionalne opcije: 'Lijes i kremiranje? To nije za mene.'
Ljudsko kompostiranje, ili 'prirodna organska redukcija', sve je popularnije u SAD-u kao ekološki način oproštaja. Washington je bio prva država koja je legalizirala ovu metodu 2019. godine, a do danas je to učinilo još 14 država, uključujući Kaliforniju i New York.
Iako razmišlja o kraju života, Stewart ne planira stati. Nedavno je osnovala kompaniju Elm Biosciences u industriji njege kože i nastavlja razvijati poslovne projekte. Kao posvećena baka, uživa u vremenu s unucima Jude (14) i Trumanom (13), djecom svoje kćeri Alexis.
- Obožavam svoje unuke. Zovu me Martha - priznaje s osmijehom.
