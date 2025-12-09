Marta Stewart: 'Ne želim da me pokopaju u lijesu ili kremiraju. Ja želim biti kompostirana...'

Martha Stewart (84) je iznenadila javnost svojim neobičnim planovima za sprovod - umjesto klasičnog ukopa ili kremiranja, želi biti kompostirana na svom imanju. Ovu je odluku otkrila u podcastu '50+ & Unfiltered', ističući da tradicionalni pokopi za nju nisu opcija, prenosi People.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Stewart svoju ideju uspoređuje s načinom na koji se oprostila od svojih konja.

- Kada umre neki od mojih konja, iskopamo duboku rupu na polju, imamo svoje malo groblje za životinje, konja zamotamo u bijelu lanenu plahtu i pažljivo položimo u zemlju. Želim isto to i za sebe - priznala je.

Na pitanje je li takav postupak legalan, Martha je bila samouvjerena.

- Posjed je moj, nikome ne smeta. Zašto ne bih mogla - Martha je pitala. Ona je jasno odbacila tradicionalne opcije: 'Lijes i kremiranje? To nije za mene.'

Foto: Instagram/Nevena Rendeli

Ljudsko kompostiranje, ili 'prirodna organska redukcija', sve je popularnije u SAD-u kao ekološki način oproštaja. Washington je bio prva država koja je legalizirala ovu metodu 2019. godine, a do danas je to učinilo još 14 država, uključujući Kaliforniju i New York.

Iako razmišlja o kraju života, Stewart ne planira stati. Nedavno je osnovala kompaniju Elm Biosciences u industriji njege kože i nastavlja razvijati poslovne projekte. Kao posvećena baka, uživa u vremenu s unucima Jude (14) i Trumanom (13), djecom svoje kćeri Alexis.

- Obožavam svoje unuke. Zovu me Martha - priznaje s osmijehom.

Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA