Martin iz 'The Voicea' dobio je podršku i fanova diljem svijeta: 'Je li Hrvatska svjesna što ima?'

Martin Kosovec prošao u je finale četvrte sezone emisije 'The Voice', a njegova izvedba 'Unchained Melody' prva je na YouTube trending ljestvici. Nastup ovog mladog glazbenika pogledao je i velik broj stranaca te su mu pružili podršku.

Fanovi glazbene emisije javili su se iz Amerike, Vijetnama...

- Je li Hrvatska uopće svjesna što ima? Ima takav glas da, kada zatvorite oči i zanemarite kako izgleda i njegovu mladost, zvuči još bolje i puno, puno starije. To je krajnji dokaz da ima glas. Ostali kandidati su odlični i sve, ali treba im previše truda, dok ovaj mladić može samo izaći na pozornicu, otvoriti usta, završiti pjesmu i to je to - pisali su.

- Ovo je pobjednik, pozdrav iz SAD-a - dodali su fanovi.

- Rođena je velika zvijezda. Ovaj dječak mora biti pobjednik. Vole te ljudi diljem svijeta. Mi smo ovdje s tobom, Martine. Puno ljubavi Martinu i Hrvatskoj iz Vijetnama - pružili su mu podršku.

Foto: Dario Njavro/HRT

- Kakav jedinstveni glas. Dame i gospodo, imate vašeg pobjednika - nadovezali su se i drugi.

Prisjetimo se, osim Martina, u finale su prošli i Jakov Peruško Rihtar, Luka Novokmet i Ana Širić.