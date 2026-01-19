Martin Kosovec najavio prvi samostalni koncert u karijeri

Mladi i iznimno talentirani Martin Kosovec, ime koje je tijekom prošle godine snažno obilježilo domaće top-ljestvice, sprema se za svoj prvi samostalni koncert. Nastup će održati 11. veljače u zagrebačkom klubu Sax!, prostoru poznatom po vrhunskim koncertima i bliskom kontaktu izvođača s publikom.

Iza Martina je iznimno uspješna godina. Singl „Ti si bila moje sunce“ proveo je čak 13 tjedana na prvom mjestu nacionalne TOP ljestvice, dok je pjesma „Atlas“ bila broj jedan tri tjedna. Uz to, singlovi „Balada“ i „Majko da li znaš“ tjednima su se nalazili među 10 najslušanijih pjesama u zemlji. Godišnji radijski izvještaji dodatno potvrđuju Martinov uspjeh – „Ti si bila moje sunce“ zauzela je 2. mjesto, a „Atlas“ 8. mjesto po ukupnoj slušanosti u 2025. godini, čime je jasno potvrđeno da je upravo ta godina bila – godina Martina Kosovca u radijskom eteru.

Za mnoge slušatelje i glazbene profesionalce, Martin je poseban pjevač kakav se rijetko pojavljuje, ne samo na hrvatskoj, već i na široj regionalnoj sceni. Njegova interpretacija, emocija i autentičnost donose svježinu kojoj publika iznova ostaje vjerna.

U tom duhu uskoro dolazi i novi singl „Grazie Signore“, za koji glazbu i tekst potpisuje Beba Balašević. Ovom pjesmom Beba još jednom potvrđuje izniman talent za igru riječima i emocijama, vještinu koju je njezin otac, legendarni Đorđe Balašević, doveo do savršenstva.

Od prvog singla objavljenog nakon pobjede u showu The Voice 2024, Martin Kosovec publiku je navikao isključivo na visoku kvalitetu. Do sada u njegovoj diskografiji nema osrednjih izdanja – svaki novi singl i svaka interpretacija dodatno potvrđuju da s razlogom još uvijek nosi titulu „The Voice“.

Njegove uspješne suradnje s autorima kao što su Vanna, Beba Balašević, Marija Mirković i Ante Pecotić, kao i s producentima Draganom Brnasom Fudom, Predragom Martinjakom i Vojom Aralicom, koji potpisuju produkciju posljednja četiri singla, pokazale su se kao dobitna kombinacija koju publika i radijski eter snažno podržavaju.

Prvi samostalni koncert u Saxu tako dolazi kao logičan i zaslužen korak u karijeri izvođača koji je u vrlo kratkom vremenu izrastao u jedno od najvažnijih novih imena domaće glazbene scene. Ulaznice za Martinov koncert u klubu Sax možete nabaviti u sustavu Core-event.