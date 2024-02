Martin Kosovec ovim nastupom je osvojio i strane obožavatelje

Pobjednik četvrte sezone emisije 'The Voice Hrvatska' oduševio je domaću i svjetsku publiku. Nastup u kojem je Martin Kosovec (18) izveo pjesmu 'My Way' Franka Sinatre osvanuo je ovih dana i na Facebook stranici 'The Voice Global'.

Na toj stranici objavljuju se nastupi iz emisija 'The Voice' diljem svijeta, a onaj Martinov iz hrvatskog showa posebno je oduševio Amerikance.

'Skromno i predivno', 'Naježila sam se', 'Dugo nisam čula ovakav glas', 'Magično', samo su neki od komentara.

Martin je pjesmu 'My Way' izveo na audiciji i ponovno u finalu emisije. Pjevao je u posljednjoj epizodi showa i pjesmu 'Sjaj u tami' grupe Dorian Gray. Za njega je u finalu glasalo 88 tisuća ljudi.

- Sretan sam, zadovoljan, ali sam jednako sretan i za ostale kandidate. Plasman nije bitan, bitno je da smo zajedno - rekao je Martin nakon pobjede u izjavi na Instagram profilu emisije.

Foto: Dario Njavro/HRT

Martin je pobjedom osvojio vrijednu nagradu - ugovor s Universal Music Groupom te nagradu za glazbeno usavršavanje u vrijednosti od 25.000 eura, koju će osigurati HRT.