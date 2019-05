Martina nakon ispadanja: 'Nije me sram što sam ispala glupa'

Nakon ispadanja u showu 'Ljepotice i genijalci', jedna od natjecateljica Martina Živko, odlučila je na društvenim mrežama podijeliti dojmove iz showa.

Foto: nova tv

- Željela bih reći da je to bilo jedno divno iskustvo, upoznavanje novih ljudi, prijateljstva, dobre zabave. Naravno bilo je i loših trenutaka no više pamtim one dobre. Moj parter Nino Uzelac bio je odličan. Sretna sam što sam ostala zadnja i da me je baš on zapao. Svađali smo se, prepirali, ljutili jedan na drugog, no sve je to dio igre. Ponosna sam do kud smo došli. Moglo je bit i drugačije, no ispalo je kako je - počela je Martina te objasnila zbog čega nije mogla odraditi posljednja dva zadatka zbog kojih su ona i Nino ispali iz showa.

Foto: Nova TV

- Nažalost zadnja dva izazova nisam mogla odradit. Imala sam smrti slučaj, nisam imala volje za ništa, a kamo li za učit i znam da me zbog toga osuđujete jer sam tu i Ninu oštetila što mi nije bila namjera. Vjerujem da bi većina vas na mome mjestu ovako postupila - objasnila je.

- Ispala sam glupa u nekim situacijama zbog toga, ali ne sramim se jer znam zbog čega se sve ovo dogodilo. Mogla sam pričati o Americi. Naravno da znam nešto iz glave. Što se tiče eliminacijskog kviza s Petrom Kušinec, previše smo se zbližile i nismo se htjele boriti jedna protiv druge. Previše se volimo. Što se tiče eliminacijskog kviza s Helenom Špiljarić, čim smo čule da smo zajedno u kvizu odlučile smo ne boriti se, no rečeno nam je da se ne pravimo glupe i da jedna mora odgovoriti što sam ja prepustila Heleni. Što se tiče glavnog grada Francuske, moj partner nije znao za naš dogovor te sam mu rekla da sam se dvoumila između Pariza i Berlina - opravdala je Nina svoje promašaje u natjecateljskom showu.

Foto: NOVA TV

- Ovim putem se ne želim niti opravdavati nisi se pravit pametna, to sam što jesam, znam što znam. Ponosna sam na sebe što sam uspjela dogurati toliko daleko... do samog polufinala. Mislim da svatko tko može ili ima priliku, treba probati. Ne sramiti se sebe ni onoga što zna i što ne zna - zaključila je Martina.

