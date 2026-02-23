Martina Stjepanović Meter: Na pola sam trudnoće, ne žurim još s pripremama za bebicu...

Jubilarna, deseta sezona showa “Tvoje lice zvuči poznato” uskoro stiže na male ekrane, a uz već dobro poznatu dozu zabave, transformacija i iznenađenja, gledatelje čeka i novo lice u žiriju. Glumačko-pjevačkoj postavi Gorana Navojca, Marija Rotha i Enisa Bešlagića pridružuje se Martina Stjepanović Meter, diplomirana glumica koju publika već godinama prati kroz niz zapaženih televizijskih projekata, a koja sad ulazi u jednu sasvim novu ulogu.

- Uzbuđena sam i sretna jer sam ove sezone dio žirija showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’. Ovo mi je posebno iskustvo i zato mu se iznimno veselim. Očekujem puno zabave, pozitivne energije i vrhunske transformacije jer po tome je show prepoznatljiv - rekla nam je Martina uoči početka emitiranja na malim ekranima Nove TV.

Suradnja s popularnim formatom krenula je sasvim spontano.

- Sve je počelo pozivom na casting, na koji sam otišla najviše iz znatiželje. Budući da nikad nisam sudjelovala u ovakvom formatu, zanimalo me kako bih se snašla u toj ulozi i je li to uopće za mene. Već tijekom castinga primijetila sam da uživam u svim zadacima koje sam dobivala na licu mjesta, ali zaista nisam očekivala da će između svih izbor na kraju pasti na mene. Drago mi je da jest - kaže glumica rodom iz Vinkovaca.

Foto: NOVA TV

Uloga članice žirija za nju je, priznaje, jednako uzbudljiva koliko i zahtjevna.

- Veseli me biti dio cijele te priče i cijeloga tima, pratiti kandidate i iščekivati njihove transformacije, osjetiti tu atmosferu showa uživo, mijenjati vlastiti vizualni identitet iz emisije u emisiju i još puno toga. Najveći izazov je svakako ocjenjivanje jer su kandidati jako dobri i zaista nije tolika razlika među njima koliko mora biti po ocjenama, to je ono što mi najteže pada - priznaje Martina.

Kao članica žirija ističe kako joj je važna pravednost, ali i toplina.

Najviše gledam na to koliko se kandidat transformacijom i imitacijom uspio približiti originalu, a uvijek je plus ako je to popraćeno iskrenom i točnom emocijom. Svi članovi žirija su, kao i svi ljudi općenito, individue i samim time smo različiti, kako i u kojoj mjeri ovisi što se točno promatra, pojašnjava.

Nastojat će, kaže, biti pravedna, ali prije svega blagonaklona. Na pitanje bi li se i sama voljela okušati u transformacijama, kroz smijeh kaže: "Svaki put na to pitanje pomislim na nekog drugog izvođača, ali zasad ostavljam transformacije našim kandidatima, koji to rade izvrsno".

Foto: Privatni album/

Iza Martine su godine rada u kazalištu i na televiziji. Trenutačno je gledamo u seriji "U dobru i zlu", gdje tumači lik Zrinke Oreb, a publika je pamti i iz uspješnica kao što su "Čista ljubav", "Na granici", "Drugo ime ljubavi" i "Dar Mar". Upravo joj je jedna od prvih velikih televizijskih uloga obilježila profesionalni put.

- Ako razmišljam o profesionalnoj prekretnici, onda je moj prvi veći TV projekt uloga Goge u glavnoj postavi serije 'Čista ljubav' na Novoj TV. Taj angažman mi je otvorio brojna nova vrata i uvelike usmjerio razvoj moje karijere, osobito one na televiziji. Osim što je obilježio moj profesionalni put, utjecao je i na privatni život jer sam se zbog snimanja preselila u Zagreb - kaže Martina.

Iako iza sebe ima niz projekata, odnos prema glumi ostao je duboko osoban.

- Nije postojao jedan poseban trenutak u kojem sam shvatila da će gluma biti moj poziv, no kad pogledam unazad, sve me vodilo u tom smjeru. Oduvijek je postojala sklonost i ljubav ka tome, ali ih nisam shvaćala ozbiljno. Osoba koja je to prva prepoznala u meni i bacila mi bubu u uho bio je moj tata. Što sam se više okretala toj ideji, dolazila sam do jasne spoznaje da je to ono što želim - otkriva Martina.

S godinama rada, kaže, promijenio se i njezin pristup profesiji.

Foto: Joanna Paciorek

- Gluma je konstantan rad na sebi, učenje, propitkivanje, oblikovanje... Svakom ulogom, svakom izvedbom nešto se u tebi događa, mijenja, čak i onda kad to ne primjećuješ svjesno - dodaje Martina.

Posebno mjesto u njezinu srcu ima upravo aktualni projekt.

- Serija 'U dobru i zlu' definitivno je jedan od najdražih projekata na kojima sam radila. Vjerujem da je takav dojam najviše zbog ljudi koji su radili na tom projektu, bilo je toliko lijepo i tijekom snimanja i na privatnim druženjima da ovaj projekt sigurno ostaje kao jedan od onih koji posebno prirastu srcu - ističe glumica, koja se može pohvaliti i prvim, nedavno snimljenim dugometražnim filmom, čime je dodatno proširila profesionalne horizonte.

A da nije glumica, bila bi?

- Nešto kreativno ili psiholog - odgovara bez zadrške.

Uz profesionalne izazove, trenutačno proživljava i posebno privatno razdoblje. Nedavno je otkrila da s partnerom, ekonomistom Marijem Meterom, čeka prvo dijete, sina.

Foto: Instagram

- Osjećam se ispunjeno i sretno. Ovo mi je jedan od najljepših perioda u životu i potpuno uživam u njemu polako se pripremajući za dolazak bebe. Tek sam na pola trudnoće, pa se ne opterećujem s pripremama jer još imamo dovoljno vremena. Što se tiče trudničkih želja, zasad je najviše do izražaja došao pojačan apetit za kiselijom hranom poput juhe od rajčice i malo jače začinjenih salata, a vidjet ćemo što će biti do kraja trudnoće - kaže Martina.

Upravo ta kombinacija profesionalnog uzleta i osobne sreće daje dodatnu dimenziju njezinu novom angažmanu. Dok se priprema za majčinstvo, istodobno ulazi u jednu od najgledanijih zabavnih emisija u zemlji. A što publika može očekivati od nove sezone “Tvoje lice zvuči poznato”?

- Prema svemu sudeći, publika može očekivati puno zabave, dobru atmosferu, zanimljive transformacije, talentirane kandidate, ali i iznenađenja - najavljuje Martina.