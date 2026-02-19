Zvijezda serije 'U dobru i zlu' je trudna! 'Beba stiže na proljeće'

Toga dana, još dok sam bila na snimanju, prvi put sam posumnjala da sam trudna i jedva čekala doći kući kako bih mogla napraviti test. Već sam putem bila uvjerena da sam u drugom stanju, no kad sam ugledala pozitivan rezultat, ostala sam u potpunom šoku. Tim se riječima za Gloriju glumica Martina Stjepanović Meter prisjetila trenutka kad je doznala da sa suprugom Marijem Meterom očekuje prvo dijete, sina.

Zbunjena, sretna i u nevjerici, napravila je još jedan test kako bi bila sigurna da je vijest doista stvarna.

- Nisam mogla dočekati da suprug dođe kući kako bih s njim podijelila sretne vijesti. Bili smo izvan sebe od sreće i ushićenja, jer ni sami nismo očekivali da će se to dogoditi tako brzo od trenutka kada smo se odlučili na taj korak - dodala je glumica, koja početkom lipnja očekuje dolazak prve bebe.

Trudnoću prolazi mirno.

- Meni je ovo zaista jedno od najljepših razdoblja u životu. Uživam u svakom danu i doista se osjećam blagoslovljeno. Nisam imala mučnine, umor i druge tegobe s kojima se trudnice znaju susretati, pogotovo u prvom tromjesečju. Dapače, čak imam osjećaj da imam više volje i energije i da sam još boljeg raspoloženja nego inače. Dok se trbuščić nije pojavio, sve je bilo kao i prije trudnoće, samo nekako ljepše - zaključila je.

Foto: Instagram

Martinu gledatelji trenutačno mogu pratiti u hit-seriji 'U dobru i zlu', a uskoro će se okušati i u novoj ulozi, kao članica žirija popularnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato' na Novoj TV.

- Jedva čekam vidjeti sve što nas čeka. Nastojat ću biti pravedna, a mislim da svakako ne bih voljela biti stroga, jer kad samo vidim koliki trud kandidati u to unesu, meni je već to zbilja veliki respekt - rekla je Martina koja je i sama prije početka nove sezone dobila priliku na jedan dan postati netko drugi.

Foto: Luka Dubroja

Članovi žirija zajedno s voditeljima Igorom Mešinom i Filipom Detelićem na snimanju promo spota 10. sezone uplovili su u glazbeni vremeplov koji im je donio niz zabavnih transformacija u legendarne izvođače. Igor Mešin uskočio je u cipele Beethovena, Olivera Dragojevića, Ive Robića i Prlje iz Leta 3, dok se Filip Detelić pojavio kao Elvis Presley, Dino Dvornik i Saša Lošić.

Svoje glazbene alter ego uloge prigrlio je i žiri, pa se tako nova članica Martina predstavila kao Madonna, Mario Roth kao Elton John te Enis Bešlagić kao Freddie Mercury, dok je cijelu priču na duhovit način zaokružio Goran Navojec.

Foto: Luka Dubroja