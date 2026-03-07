Martina Stjepanović Meter: Veseli me gledati kako trbuh raste, sve više se povezujemo
Nova članica žirija ‘Tvoje lice zvuči poznato’ Martina Stjepanović Meter iskreno o trudnoći i novoj ulozi
U bijeloj haljini koja priziva bezvremenski glamur Marilyn Monroe, glumica Martina Stjepanović Meter (35) zablistala je pred objektivom naše Sandre Šimunović poput prave filmske dive. Nova članica žirija popularnog showa "Tvoje lice zvuči poznato" u ovaj televizijski spektakl donosi eleganciju, smirenost i umjetničku ozbiljnost, ali i toplinu koja se osjeti već pri prvom susretu. Iza profinjenog osmijeha krije se žena u posebno uzbudljivom životnom razdoblju - uspješna glumica koja hrabro izlazi iz zone komfora, ali i buduća majka koja s radošću iščekuje dolazak sina.