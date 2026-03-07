Obavijesti

Foto: sandra simunovic/pixsell
Martina Stjepanović Meter: Veseli me gledati kako trbuh raste, sve više se povezujemo

Piše Stela Kovačević,

Nova članica žirija ‘Tvoje lice zvuči poznato’ Martina Stjepanović Meter iskreno o trudnoći i novoj ulozi

U bijeloj haljini koja priziva bezvremenski glamur Marilyn Monroe, glumica Martina Stjepanović Meter (35) zablistala je pred objektivom naše Sandre Šimunović poput prave filmske dive. Nova članica žirija popularnog showa "Tvoje lice zvuči poznato" u ovaj televizijski spektakl donosi eleganciju, smirenost i umjetničku ozbiljnost, ali i toplinu koja se osjeti već pri prvom susretu. Iza profinjenog osmijeha krije se žena u posebno uzbudljivom životnom razdoblju - uspješna glumica koja hrabro izlazi iz zone komfora, ali i buduća majka koja s radošću iščekuje dolazak sina.

Što će biti u Divljim pčelama danas? Kate ulovi Nikolu i Zoru, a Cvita se suočava s dijagnozom

Nova epizoda popularne serije 'Divlje pčele' je na rasporedu večeras 6. ožujka od 20.15 sati. Evo što će se događati...
DOZNAJEMO Evo koliko Šuput i ostale zvijezde Hrvatske i regije traže da vam pjevaju na svadbi

Organizatori vjenčanja s kojima smo razgovarali otkrivaju koliko zvijezde doista naplaćuju svoje nastupe i kakve se sve priče kriju iza raskošnih svadbenih noći
FOTO Emily Ratajkowski na reviju stigla gotovo gola: Grudi je skrila zavezanim puloverom

Poznata manekenka privukla je sve poglede na reviji Loewe tijekom Pariškog tjedna mode, gdje je stigla u nesvakidašnjem izdanju. Naime, za ovu prigodu Emily nije obukla ni grudnjak niti top, a obline je skrila preko ramena prebačenim puloverom.

