Martini pobjeda izmaknula za dlaku: Poduzetnica Biljana ipak svojom večerom preuzela titulu

Ovotjedni natjecatelji 'Ribe na torti' na bodovnoj su se ljestvici smjestili u rasponu od 16 do maksimalnih 20 bodova. Finalna večera, koju je spremila domaćica Marina Ivić Pivalica, uvjerljivo je konkurirala Biljaninoj sve do samog kraja.

Foto: Nova Tv

No, glasovi su presudili da s najviše bodova pobjedu odnosi poduzetnica Biljana Mančić, dok se Marina pozicionirala na drugo mjesto. Odmah po proglašenju, Nataša i Josip u šali su započeli nadmetanje kako su zapravo oni pobjednici.

Foto: Nova Tv

Posljednja večera u dalmatinskom tjednu servirana je u tri slijeda. Za predjelo je Marina poslužila tartar tunu, u koju je planirala ukomponirati avokado, no Pažaninov izazov pomrsio joj je račune jer je upravo avokado namirnica koju joj je chef oduzeo u smočnici.

Grilana hobotnica uz dodatak grilanog povrća te reduciranog vinskog umaka poslužena je za glavno jelo.

Foto: Nova Tv

- Po pitanju hobotnice, imam cijelu priču, neću sad govoriti, ali ću se žrtvovati zbog tebe i pojest ću - poručila je Biljana koja se zasitila hobotnice jer ju je sebi često pripremala. Josipa je, pak, zbunila mala količina hobotnice na tanjuru, pa je na to dodao: 'Dobro, kao da ti je puno stavila pa ti je muka, dva griza i to je to'.

Budući da se domaćica nije osvrtala na njegove riječi, Josip je dodatno pojasnio svoj komentar: 'Čekam da ona kaže ha-ha fora, kad ono ništa, počeli ljudi jest. Sad ja gledam i svi šute, svima je kao dovoljno, a ja gledam jedan krak – ha dobro'.

Foto: Nova Tv

Marina je za desert poslužila cheesecake sa šumskim voćem, a na vrh je stavila igračku morskog psa te tako rekonstruirala ribu na torti.

- Još jedan dokaz da je Marina zaista smišljala kako će oplemeniti dodatno večeru i pokazala dodatni trud i kreativu - istaknuo je Boris. Nakon deserta domaćica je željela pripremiti gostima iznenađenje, no oni su je preduhitrili.

Foto: Nova Tv

- Dok je Marina bila u kuhinji mi smo smislili jedno malo iznenađenje za nju - otkrio je Josip.

Marinu su povezanih očiju doveli do bazena, a zatim se pojavio njen sin Gabriel i gurnuo je u bazen, a zatim i sam uskočio. Time je zaokružen tjedan smijeha u 'Ribi na torti', a što će nova ekipa prirediti u sljedećem ciklusu, ne propustite pogledati u novoj epizodi.