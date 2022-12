Martinin zlatni gumb u finalu, Maja komentirala odabir: 'Ne znate vi Martinu, začudila me'

The Bad Week - Strahinja, Danijel i Gile bili su zlatni gumb Martine Tomčić u showu 'Supertalent', a u nedjelju su izveli pjesmu 'House of the Rising Sun'.

- Ja sam i Martini rekla da je mene malo začudilo kad je ona vama dala zlatni gumb. Ne znate vi Martinu. Vi ste stvarno meni neočekivani, slatki. Ti imaš u svom vokalu nevjerojatnu i posebnu boju. Ne znam bi li mogla slušati to toliko dugo. Toliko si intenzivan i jak da baš dolazi do ruba. Moram vas pohvaliti večeras izgledate jako lijepo. U maniri jednog nastupa meni je ovo bilo jako ugodno i lijepo. Jako me interesira kako se ovo sviđa publici i koliko će ljudi glasati za vas - rekla je Maja Šuput Tatarinov.

- Dečki, vi ste najkontroverzniji zlatni gumb otkad ja ovdje sjedim. Ja se vodim isključivo srcem kad su zlatni gumbi u pitanju, iako sam veoma racionalna osoba. U vašem slučaju sam silno ponosna na svoj izbor. Ponekad istinski talent nije vidljiv na prvu i nije vidljiv svakome i nekad se mi kao publika trebamo ili educirati ili dati vremena da naučimo koliko je ovo težak posao i težak kruh - rekla im je Martina.

- Mislim da su dečki definitivno podigli svoj nastup. Bili ste puno sadržajniji nego na audicijama. Apsolutno poštujem svačiji zlatni gumb i različite ukuse - objasnio je Davor.

The Bad Week su na audiciji izvel autorsku pjesmu, a zatim je Fabijan poželio čuti još nešto pa su svirali 'Stand By Me'. Dečki su prošli u finale pa ih gledamo i iduću nedjelju, 18. prosinca, u finalu.

