Obavijesti

Show

Komentari 0
Nitko ovo nije očekivao

Marvel objavio teaser za nove Osvetnike. I ne, Steve Rogers više nije samo superjunak...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Marvel objavio teaser za nove Osvetnike. I ne, Steve Rogers više nije samo superjunak...
5
Foto: YouTube/screenshot

Radnja je smještena na farmu, daleko od bojišnica. Steve stiže motociklom, u pozadini svira klavirska verzija teme 'Osvetnika', a sve djeluje gotovo previše mirno za Marvel

Marvel je iznenadio obožavatelje prvim teaserom za 'Osvetnike: Uspon doktora Dooma', koji donosi povratak Kapetana Amerike, ali s velikim preokretom. Steve Rogers više nije samo superjunak, nego i otac. Nakon što je prošlog tjedna premijerno prikazan u kinima uz projekcije filma 'Avatar: Vatra i pepeo', Marvel Studios objavio je i online prvi teaser za dugoočekivani film, čija je premijera zakazana za 18. prosinca 2026. godine. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Umjesto klasične Marvelove buke, teaser igra na kartu iznenađenja i emocije. Radnja je smještena na farmu, daleko od bojišnica. Steve stiže motociklom, u pozadini svira klavirska verzija teme 'Osvetnika', a sve djeluje gotovo previše mirno za Marvel. U najemotivnijoj sceni Rogers u naručju drži novorođenče, a najava završava porukom: 'Steve Rogers vraća u Osvetnicima: Usponu doktora Dooma.'

PRVI TRAILER JE VANI! VIDEO Zavirite u epske kadrove 'Odiseje' Christophera Nolana
VIDEO Zavirite u epske kadrove 'Odiseje' Christophera Nolana

Obožavatelji su posljednji put vidjeli originalnog Kapetana Ameriku na kraju filma 'Osvetnici: Završnica' iz 2019. godine. Nakon što je vratio Kamene beskonačnosti na njihova mjesta, ostarjeli Steve vratio se u sadašnjost kako bi svoj štit predao Samu Wilsonu (Anthony Mackie) i potom se ponovno ujedinio sa svojom ljubavi Peggy Carter (Hayley Atwell).

Novi teaser otvara cijeli niz pitanja. Je li Steve vraćen u glavnu vremensku liniju MCU-a? Je li riječ o alternativnoj verziji lika? I najvažnije, kakvu ulogu ima dijete i hoće li upravo ono promijeniti budućnost MCU-a?

Povratak Stevea Rogersa posebno iznenađuje jer je Chris Evans u više navrata demantirao glasine o povratku u Marvelov svijet. U intervjuu za Esquire ranije ove godine izjavio je da je 'sretno umirovljen' te da su navodi o njegovu povratku netočni. Evans nije jedina originalna Marvelova zvijezda koja se vraća. Robert Downey Jr. ponovno ulazi u Marvelov svemir, ali ovoga puta ne kao Tony Stark, nego kao negativac Doktor Doom.

Foto: YouTube/screenshot

Popis povratnika je impresivan i uključuje Chrisa Hemswortha, Sebastiana Stana, Paula Rudda, Toma Hiddlestona, Letitiju Wright, Florence Pugh i mnoge druge. Iz svijeta X-Mena u MCU prelaze Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, James Marsden i Channing Tatum, što dodatno podiže očekivanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dua je baš Lipa! Kosovarka je prošetala plažom u tangama. Nema tko se nije okrenuo...
ODMOR NA PIJESKU

Dua je baš Lipa! Kosovarka je prošetala plažom u tangama. Nema tko se nije okrenuo...

Slavna pjevačica Dua Lipa odlučila se malo odmoriti od svojih obaveza. A najbolji način za odmor, barem za nju, je biti na plaži. Zajedno sa svojim partnerom Callumom Turnerom otišla je u Meksiko i pokazala fantastičnu liniju
Evo što će biti u sapunicama i serijama u utorak: Ante će opet pokazati svoje okrutno lice...
DNEVNI PREGLED

Evo što će biti u sapunicama i serijama u utorak: Ante će opet pokazati svoje okrutno lice...

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 23. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Navy CIS', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...
FOTO Kakva haljina! Pogledajte u čemu se pojavila Mila Horvat
NA DODJELI NAGRADA HOO-A

FOTO Kakva haljina! Pogledajte u čemu se pojavila Mila Horvat

Na kraju još jedne uspješne sportske godine Hrvatski olimpijski odbor (HOO) je po 32. put proglasio i nagradio najuspješnije sportašice, sportaše i trenere te dodijelio druga vrijedna priznanja, kao i Nagradu “Matija Ljubek” sportskim zaslužnicima za životno djelo. Osim fantastičnih sportaša, pažnju je privukla i voditeljica Mila Horvat

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025