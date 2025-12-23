Marvel objavio teaser za nove Osvetnike. I ne, Steve Rogers više nije samo superjunak...

Marvel je iznenadio obožavatelje prvim teaserom za 'Osvetnike: Uspon doktora Dooma', koji donosi povratak Kapetana Amerike, ali s velikim preokretom. Steve Rogers više nije samo superjunak, nego i otac. Nakon što je prošlog tjedna premijerno prikazan u kinima uz projekcije filma 'Avatar: Vatra i pepeo', Marvel Studios objavio je i online prvi teaser za dugoočekivani film, čija je premijera zakazana za 18. prosinca 2026. godine.

Umjesto klasične Marvelove buke, teaser igra na kartu iznenađenja i emocije. Radnja je smještena na farmu, daleko od bojišnica. Steve stiže motociklom, u pozadini svira klavirska verzija teme 'Osvetnika', a sve djeluje gotovo previše mirno za Marvel. U najemotivnijoj sceni Rogers u naručju drži novorođenče, a najava završava porukom: 'Steve Rogers vraća u Osvetnicima: Usponu doktora Dooma.'

Obožavatelji su posljednji put vidjeli originalnog Kapetana Ameriku na kraju filma 'Osvetnici: Završnica' iz 2019. godine. Nakon što je vratio Kamene beskonačnosti na njihova mjesta, ostarjeli Steve vratio se u sadašnjost kako bi svoj štit predao Samu Wilsonu (Anthony Mackie) i potom se ponovno ujedinio sa svojom ljubavi Peggy Carter (Hayley Atwell).

Novi teaser otvara cijeli niz pitanja. Je li Steve vraćen u glavnu vremensku liniju MCU-a? Je li riječ o alternativnoj verziji lika? I najvažnije, kakvu ulogu ima dijete i hoće li upravo ono promijeniti budućnost MCU-a?

Povratak Stevea Rogersa posebno iznenađuje jer je Chris Evans u više navrata demantirao glasine o povratku u Marvelov svijet. U intervjuu za Esquire ranije ove godine izjavio je da je 'sretno umirovljen' te da su navodi o njegovu povratku netočni. Evans nije jedina originalna Marvelova zvijezda koja se vraća. Robert Downey Jr. ponovno ulazi u Marvelov svemir, ali ovoga puta ne kao Tony Stark, nego kao negativac Doktor Doom.

Foto: YouTube/screenshot

Popis povratnika je impresivan i uključuje Chrisa Hemswortha, Sebastiana Stana, Paula Rudda, Toma Hiddlestona, Letitiju Wright, Florence Pugh i mnoge druge. Iz svijeta X-Mena u MCU prelaze Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, James Marsden i Channing Tatum, što dodatno podiže očekivanja.