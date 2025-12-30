Marvel objavio trailer za film 'Avengers: Doomsday': Fanovi ne kriju svoje oduševljenje...

Objavljen je prvi trailer za novi Marvelov film 'Avengers: Doomsday', a time je službeno započelo odbrojavanje do sljedećeg velikog poglavlja u Marvelovom filmskom svijetu. Trailer je objavljen na društvenim mrežama, a fanovi Avengersa nizali su pozitivne reakcije u komentarima.

Iako trailer ne otkriva previše detalja same radnje, jasno je da Marvel cilja na ozbiljniji i mračniji ton. Upravo ta suzdržanost u otkrivanju ključnih elemenata dodatno je potaknula rasprave i teorije među fanovima koji su uzbuđeni saznati što se dogodilo u njihovom omiljenom svijetu nakon 'Endgamea'.

Prema pisanju stranih medija, 'Avengers: Doomsday' zamišljen je kao veliki crossover film koji ponovno okuplja poznata lica, ali i uvodi nove ključne likove koji će imati važnu ulogu u nastavku priče. Film se uklapa u završnicu aktualne Marvelove faze i postavlja temelje za ono što slijedi, uključujući već najavljene buduće naslove.

Marvel ovim trailerom jasno poručuje da želi vratiti osjećaj događaja koji se ne propušta - bez pretjeranog otkrivanja, ali s dovoljno naznaka da je riječ o projektu koji ima ambiciju nadmašiti dosadašnje granice franšize. Reakcije publike zasad su ogromne, a očekivanja visoka, što potvrđuje da Avengersi i dalje imaju posebno mjesto u suvremenoj pop-kulturi.

Premijera filma očekuje se 18. prosinca 2026. godine, a do tada će, sudeći po svemu, svaki novi detalj iz Doomsdaya biti pod povećalom publike i medija.