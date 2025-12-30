Obavijesti

Show

Komentari 0
KAKO VAM SE SVIĐA?

Marvel objavio trailer za film 'Avengers: Doomsday': Fanovi ne kriju svoje oduševljenje...

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Marvel objavio trailer za film 'Avengers: Doomsday': Fanovi ne kriju svoje oduševljenje...
Foto: Facebook

Iako trailer ne otkriva previše detalja same radnje, jasno je da Marvel cilja na ozbiljniji i mračniji ton. Upravo ta suzdržanost u otkrivanju ključnih elemenata dodatno je potaknula rasprave i teorije među fanovima

Objavljen je prvi trailer za novi Marvelov film 'Avengers: Doomsday', a time je službeno započelo odbrojavanje do sljedećeg velikog poglavlja u Marvelovom filmskom svijetu. Trailer je objavljen na društvenim mrežama, a fanovi Avengersa nizali su pozitivne reakcije u komentarima.

Iako trailer ne otkriva previše detalja same radnje, jasno je da Marvel cilja na ozbiljniji i mračniji ton. Upravo ta suzdržanost u otkrivanju ključnih elemenata dodatno je potaknula rasprave i teorije među fanovima koji su uzbuđeni saznati što se dogodilo u njihovom omiljenom svijetu nakon 'Endgamea'.

Prema pisanju stranih medija, 'Avengers: Doomsday' zamišljen je kao veliki crossover film koji ponovno okuplja poznata lica, ali i uvodi nove ključne likove koji će imati važnu ulogu u nastavku priče. Film se uklapa u završnicu aktualne Marvelove faze i postavlja temelje za ono što slijedi, uključujući već najavljene buduće naslove.

Nitko ovo nije očekivao Marvel objavio teaser za nove Osvetnike. I ne, Steve Rogers više nije samo superjunak...
Marvel objavio teaser za nove Osvetnike. I ne, Steve Rogers više nije samo superjunak...

Marvel ovim trailerom jasno poručuje da želi vratiti osjećaj događaja koji se ne propušta - bez pretjeranog otkrivanja, ali s dovoljno naznaka da je riječ o projektu koji ima ambiciju nadmašiti dosadašnje granice franšize. Reakcije publike zasad su ogromne, a očekivanja visoka, što potvrđuje da Avengersi i dalje imaju posebno mjesto u suvremenoj pop-kulturi.

Premijera filma očekuje se 18. prosinca 2026. godine, a do tada će, sudeći po svemu, svaki novi detalj iz Doomsdaya biti pod povećalom publike i medija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Gdje za Novu godinu u Zagrebu? Cijena stola u narodnjačkom klubu jednaka prosječnoj plaći
VELIKI VODIČ

Gdje za Novu godinu u Zagrebu? Cijena stola u narodnjačkom klubu jednaka prosječnoj plaći

Za dnevni party s Aleksandrom Prijović VIP stol plaćali 700 eura • Za VIP stol u Mintu treba izdvojiti od 600 do 1200 eura • Besplatno možete na Dubiozu, grad časti s 118.000 eura
ANKETA Večeras je veliko finale MasterChefa: Tko je vaš favorit?
RECITE NAM

ANKETA Večeras je veliko finale MasterChefa: Tko je vaš favorit?

Nakon neizvjesnog polufinala, danas slijedi finalna emisija u kojoj ćemo napokon saznati tko je osvojio laskavu titulu. No zanima nas i vaše mišljenje, odnosno tko treba postati novi MasterChef
FOTO Ove golišave ljepotice su obilježile 2025. godinu: U seksi izdanjima otkrile guzu ili grudi
VRUĆA GALERIJA

FOTO Ove golišave ljepotice su obilježile 2025. godinu: U seksi izdanjima otkrile guzu ili grudi

Mnoge poznate dame na društvenim mrežama dijele fotografije koje golicaju maštu fanova, a svoje obline stavljaju u prvi plan. Ovo su dame koje su nas osvojile svojim adutima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025