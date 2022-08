Mashup kralj Wedamnz zasvirat će dubrovačkoj publici: 'Jedva čekam. Hrvatska mi je posebna'

U subotu 13. kolovoza u sklopu elektronskog Ragusa Music Festivala u Dubrovniku, u klubu Lazareti nastupit će 'majstori' tech house glazbe. Glazbeni producent i DJ Toby Romeo otkrio nam je kako mu je ovo prvi put da dolazi u Hrvatsku te da za dubrovačku publiku priprema nešto posebno. Osim njega, uzbuđenje ne skriva ni mladi Wedamnz.

Veliko festivalsko ime zasigurno je nizozemski glazbenik Guz koji nakon Tomorrowlanda u Belgiji prvi put dolazi u Hrvatsku, točnije u Dubrovnik. U nedavnom razgovoru otkrio nam je kako će napraviti 'pravi spektakl'.

Nakon njega na pozornicu kluba Lazareti popet će se njegov sunarodnjak, DJ i producent Lennard klein Gebbinka koji je javnosti poznat kao Wedamnz.

Mladi Nizozemac koji slovi kao 'mashup-kralj' nedavno je nastupio i na ovogodišnjem Ultra Music Festivalu u Splitu, a prije toga imao je nekoliko nastupa u Zagrebu i na Zrću.

Iako mu ovo nije prvi nastup kod nas, i dalje je uzbuđen jer, kako kaže, Hrvatska je za njega jako posebna.

- Jako mi je drago što imam prilike nastupiti na Festivali. Toliko sam puno putovao po mjestima u Europi, ali Hrvatska mi ima nešto posebno. Iako sam nastupao po Hrvatskoj, nikad nisam u Dubrovniku, tako da mi je ovo prvi put tamo - rekao nam je između pauza od koncerata jer kako kaže, u zadnje vrijeme jako je zauzet te svira skoro svaki dan.

'Mashup kralj' na Festivalu će iznenaditi publiku i s nekim novim singlovima koje do sad još nije imao prilike pustiti.

- Pustit ću da me ispuni energija publike. To će biti nezaboravno, a i da, imam nekoliko mashup singlova koje još nisam imao prilike pustiti pa se jako veselim što će ih po prvi put poslušati baš dubrovačka publika - ispričao nam je sav ushićen.

Iz Austrije, točnije iz Salzburga stiže i glazbeni producent i DJ Toby Romeo koji je najpoznatiji po pjesmi 'Where the Lights Are Low' koju ima s Felixom Jahnom.

Toby se proslavio velikim međunarodnim festivalskim nastupima na Parookaville u Njemačkoj i Electric Love-u u Austriji.

Ono što ga iznimno veseli je to što po prvi put stiže u Hrvatsku nastupati i to na jednu od najpopularnijih ljetnih destinacija mnogih.

- Ne mogu sakriti uzbuđenje. Ovo je prvi put da dolazim u Hrvatsku pa će mi zbog toga nastup biti zaista poseban. Ne mogu dočekati da pokažem dubrovačkoj publici što znam - otkrio nam je u razgovoru.

Priupitali smo ga i što očekuje od nastupa, a jedino što nam je rekao, citiramo, je da će napraviti 'party'. Osim dobre zabave, pustit će i nekoliko ne objavljenih singlova.

- Uvijek se trudim napraviti i pustiti nešto novo tijekom seta, a u Dubrovniku ću zasigurno pustiti neke singlove koji još nisu izašli zato slušajte pažljivo - rekao nam je za kraj.

Dubrovačka publika moći će cijeli dan uživati u zvukovima elektronske glazbe jer zagrijavanje za festival počinje u 12 sati do 17 na Copacabana plaži, a cijeli spektakl u kamenoj Lazareti oazi kreće od 18 i trajat će sve do 6 ujutro.

Ulaznice za festival dostupne su preko sustava Entrio.

