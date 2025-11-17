Obavijesti

PUNK ROCK SPEKTAKL

Mašinko predstavlja novi singl i spot "Na ramenima divova" uoči velikog koncerta u Zagrebu

Mašinko predstavlja novi singl i spot "Na ramenima divova" uoči velikog koncerta u Zagrebu
Foto: FILIP BUSIC

Kroz više od petnaest godina karijere Mašinko su izgradili status jednog od najprepoznatljivijih punk bendova svoje generacije. Uskoro stižu u klub Boogaloo, a uoči koncerta predstavili su novi singl i spot.

Uoči iščekivanog koncerta zakazanog za 29. studenog u zagrebačkom klubu Boogaloo, Mašinko publici predstavlja novi singl i spot “Na ramenima divova”, posljednji singl s hvaljenog albuma “Pozovite rapsode”. Objavom ovog spota bend simbolično zaokružuje jedno kreativno razdoblje te najavljuje početak novog, svježeg poglavlja svoje glazbene priče.

Punk spektakl stiže u Boogaloo: Pogledajte tko sve nastupa...

U prepoznatljivo duhu, bend se odlučio poigrati konceptom spota te je u videu održao audiciju za četvrtog gitarista. Tko se sve okušao na probi, kako su se kandidati snašli – i koga baš nisu primili u bend – publika može doznati u samom spotu, koji donosi energiju zbog kojih Mašinko već godinama osvajaju srca publike.

Spot je režirao i producirao Marko Nemec, dok je snimanje i montažu potpisao Hrvoje Baudoin, dugogodišnji suradnik koji je ponovno vjerno uhvatio dinamiku, spontanost i atmosferu koja prati bend.

Spot “Na ramenima divova” predstavljen je 15. studenoga na akustičnom koncertu u Pizza Priksi, gdje je bend uz fanove i prijatelje proslavio izlazak spota, ali i najavio skorašnji koncert.

Kroz više od petnaest godina karijere Mašinko su izgradili status jednog od najprepoznatljivijih punk bendova svoje generacije. Njihova kombinacija iskrenih tekstova i energičnih aranžmana dovela ih je do brojnih rasprodanih dvorana – prošle su godine napunili Veliki pogon Tvornice kulture, a u studenom su dva dana zaredom rasprodali Vintage Industrial Bar povodom desetog rođendana albuma “Svugdje je doma, ali lijepo je najljepše”.

Foto: FILIP BUSIC

Nakon izlaska novog singla bend najavljuje novu glazbu na kojoj aktivno radi te otkriva da će tijekom 2026. godine predstaviti i nekoliko zanimljivih.

Na velikom koncertu u Boogaloo-u Mašinku će se pridružiti i Pičke Vrište, zagrebački melodični punk rock bend koji također ulazi u kreativno razdoblje i uskoro planira objaviti nove materijale.

Zagrebačka grupa Mašinko ima novi album 'Pozovite rapsode'

Publika može očekivati večer ispunjenu punk himnama i atmosferom zbog koje Mašinko i Pičke Vrište ostaju među najboljim imenima domaće alternativne scene.

Ulaznice za njihov zagrebački koncert 29. studenoga možete nabaviti u sustavu Entrio i u fizičkoj prodaji u Dirty Old Shopu.

