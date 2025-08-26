Obavijesti

29. STUDENOGA

Punk spektakl stiže u Boogaloo: Pogledajte tko sve nastupa...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
7
Foto: Daniel Gjurček

Klub Boogaloo ovog studenog će oživjeti eksplozijom energije, glasnim punk ritmovima, emotivnim tekstovima i okupljanjem strastvene publike za nezaboravnu večer

Nakon uzbudljivog i koncertima ispunjenog ljeta, Mašinko se vraća na domaći teren te priprema veliki koncert za svoju vjernu publiku. Zagrebačka punk atrakcija zakazala je okupljanje u klubu Boogaloo, 29. studenoga 2025., gdje će uz brojne fanove i prijatelje proslaviti kraj godine u stilu koji najbolje poznaju, glasno, iskreno i s puno energije.

Foto: Daniel Gjurček

Ovaj nastup dolazi nakon što su Mašinko tijekom ljeta rasplesali i raspjevali publiku na Martinskoj, u Jelsi i Bolu. U petak, 29. kolovoza sviraju u slovenskom Logatecu, a rujan donosi još tri posebna datuma – 6. rujna u Čakovcu, 13. rujna na SHIP festivalu u Šibeniku te 19. rujna u Ljubljani. Sve to vodi do velikog finala godine u Zagrebu, gdje će im se na pozornici pridružiti prijateljski bend Pičke Vrište.

Kroz više od petnaest godina karijere Mašinko su postali sinonim za iskren, emotivan i zarazan punk rock koji okuplja generacije fanova. Zagrebačkoj publici već su dokazali da su važna pojava domaće scene – prošle godine napunili su Veliki pogon Tvornice kulture na proslavi 15. rođendana benda, a u studenom su čak dva dana zaredom rasprodali Vintage Industrial Bar povodom 10. godišnjice legendarnog albuma 'Svugdje je doma, ali lijepo je najljepše'.

Posebni gosti večeri, bend Pičke Vrište, već više od desetljeća grade svoj status prepoznatljivog imena domaće alternativne scene. S dva albuma (Nedovršena priča iz 2014. i Crna kutija iz 2018.), hitovima poput 'Oprosti', 'Sjeti Se', 'Boja Tuge' i 'Večeras Odlazim', te prepoznatljivim i emotivnim tekstovima, bend je ostavio dubok trag na publici diljem regije.

Foto: Press foto

Nakon tragičnog gubitka frontmena Iveka, bend je doživio prekretnicu – vokalne dužnosti preuzeo je Marin Lugović, čime je osigurao nastavak njihove glazbene priče. Pičke Vrište iza sebe imaju nastupe na velikim festivalima poput Ferragosta, Punk Rock Holidaya, Rock Livea, EXIT-a i brojnih drugih, a trenutno rade na novim pjesmama kojima najavljuju novu eru benda.

Pretprodaja ulaznice kreće odmah, a prvih 100 najbržih može ih uloviti već za 13 eura. Nakon toga upad će biti 15 eura prije i 18 eura na dan koncerta, a ulaznice možete nabaviti u sustavu Entrio te u fizičkoj prodaji u Dirty Old Shopu.

