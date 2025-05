'Maslina je ostala neobrana', tvrde Kristina i Marko u 'Braku': 'Ali upoznao sam ju s tatom...'

U novoj epizodi sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', ekspert Matej Sakoman započeo je zanimljiv razgovor. Ispričao je kako je stajao u prolazu, tražio maslinu, kad mu je Hrvoje zapjevao 'Maslina je neobrana'. Sakoman je potom pitao Kristinu i Marka je li u ovom eksperimentu maslina i dalje neobrana, što je nasmijalo ostale parove.

Kristina je priznala da je znala da će Sakoman postaviti takvo pitanje, ali nije očekivala da će ga ovako formulirati. Marko je kroz smijeh rekao da nije iz ovih krajeva pa ne razumije najbolje, a Kristina se našalila da ni ona ne razumije jer je 'plavuša'.

Foto: RTL

Ekspert Dean Pelić nije gubio vrijeme i izravno ih je pitao jesu li već 'konzumirali ljubav', odnosno jesu li spavali zajedno. Odgovorili su 'ne', a na pitanje što su onda konzumirali, Marko je rekao da su se ljubili. Kad je Pelić pitao što su radili ovaj tjedan, Marko je otkrio da su bili u Beogradu, gdje joj je pokazao svoja omiljena mjesta i kraj u kojem živi.

- Upoznala je mog tatu - rekao je Marko.

Foto: RTL

Ekspert Pelić upitao je Marka koliko je dosad djevojaka upoznao s ocem. Kristina se nasmijala i rekla: 'Mnogo', dok je Marko priznao da su to možda bile tri djevojke prije nje, pa je Kristina četvrta djevojka koju je upoznao s ocem. Ekspert Sakoman zatim je pitao Marka je li zaljubljen u Kristinu.

Marko je odgovorio da mu je bilo teško izreći to riječima, ali da mu se Kristina sviđala od početka te da sada može reći da je zaljubljen. Sakoman je komentirao kako su u ovom eksperimentu žene često one koje nešto blokiraju, no Kristina je rekla da ona ništa ne blokira, što je Marko potvrdio.

Na pitanje što Kristina osjeća prema Marku, priznala je: 'Pa svašta. Možda sam malo zaljubljena.' Ekspert Pelić se našalio: 'Malo?', a Kristina je odgovorila da kad bi bilo malo, ne bi se ni primijetilo. Pelić je zaključio da je ipak malo više, a Kristina je dodala da joj je lijepo i ugodno te da uživaju u svakim zajedničkim trenucima.

Foto: RTL