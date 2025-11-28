MasterChef eliminacija: Tko je kuhao najlošije i odlazi kući?

Kandidati MasterChefa večeras će doznati tko je od njih najlošije kuhao i tko broji svoje posljednje trenutke u natjecanju. Kuhanje je započeo bez znanja o glavnoj namirnici, a tek nakon deset minuta saznali su koja od tri ekskluzivne komponente im je namijenjena: wagyu, iberijska svinjetina ili jastog. Sada je vrijeme da svoje gotove tanjure donesu žiriju na ocjenjivanje.

Foto: Nova Tv

- Osjećam se nesigurno i bojim se da bih mogla opet završiti u stres testu - priznat će Renata, koja je kuhala s iberijskom svinjetinom. Ipak, usprkos početnoj nesigurnosti, neće odustati od kompleksnog tanjura te će chefovima Goranu Kočišu, Mariju Mihelju i Stjepanu Vukadinu donijeti lungić, punjene špagete, holandez s bosiljkom te hrskavu papričicu s pršutom. Njezin pristup izazvat će znatiželju i zanimanje žirija.

- Želim da osjete od mekog jastoga do hrskavog kelja - reći će Otto, pokazujući ambiciju da iz svoje namirnice, jastoga, izvuče sve teksturne nijanse.

Neće svi uspjeti zadržati samopouzdanje

- Točno me sramota što žiriju idem s tim tanjurom - priznat će Selma, a Mark će pak kazati: „Ja ne vjerujem u ovaj tanjur, ne sviđa mi se, ali bolje je žiriju to ne pokazati.“ Njihove sumnje ukazivat će na tanjure koji bi mogli biti problematični. No, hoće li tako uistinu biti ili će uspjeti izbjeći odlazak u stres test, doznat ćemo večeras.

Tanjuri koje će predstaviti kandidati izazvat će različite reakcije žirija – od oduševljenja do otvorenih kritika. Očekuje se neizvjesna selekcija za stres test, koji će donijeti novi niz izazova, ali i priliku za dokazivanje pod pritiskom. Na stres testu morat će pripremiti repliku jela chefa Dine Šeparovića s Brača. Natjecatelji neće kuhati po receptu, nego sa chefom Dinom koji se prijavio za MasterChef 2021. godine, ali zbog obaveza tada nije mogao prisustvovati u showu.

- To pokazuje koliko možete u nekoliko godina napredovati kad se trudite i radite to s ljubavlju - reći će im Dino koji je u međuvremenu postao chef te dodati: „U tri etape pripremat ćemo jelo od kamenica.“

Foto: Nova Tv

Kako će se kandidati u stres testu snaći s ovom namirnicom koja se smatra afrodizijakom, i tko će od njih u tome podbaciti, ne propustite doznati u novoj epizodi MasterChefa na Novoj TV!