ISPADANJE

Masterchef je napustio Antonio Detić: 'Nisi stao, izgurao si do kraja. Tako se radi, tako guraj'

Masterchef je napustio Antonio Detić: 'Nisi stao, izgurao si do kraja. Tako se radi, tako guraj'
Foto: NOVA TV

Antonio je bez zadrške priznao: 'Očekivao sam da ću ispasti, jer nisam sve servirao i bilo mi je jasno odmah'. Chef Goran mu je pri oproštaju poručio: 'Guraj do kraja i nema ti granica'

Nakon izazova u kojem su natjecatelji bili suočeni s prilično složenim zadacima, MasterChef je napustio Antonio Detić. Odluka žirija donesena je nakon druge faze stres testa, u kojoj su kandidati morali replicirati autorski desert pastry chefice Bojane Bukvić – kompleksan tanjur sastavljen od šest različitih komponenti. U stres testu su, osim Antonia, sudjelovali još i Ivan, Renata, Otto, Egon, Endrina, Krunoslav i Jurica.

Chefica Bojana im je još u prvoj fazi demonstrirala izradu čokoladnog souffléa s engleskom kremom od vanilije. Radilo se o tehnički preciznom desertu, s vremenskim ograničenjem za izradu od 25 minuta.

Foto: NOVA TV

- Soufflé treba u pećnici biti 16 minuta, što znači da imamo 9 minuta za izraditi smjesu – nemoguća misija broj tri - komentirala je Renata. No pokazalo se da nije tako nemoguće. Naime, Endrina i Krunoslav u zadanom su vremenu najbolje izveli zadatak te im je žiri omogućio da se povuku s daljnjeg testiranja. Chef Mario Mihelj uskoro je pohvalio i Renatu i Ivana:

- Još jedan par došao je dosta blizu. Souffle im je ispao dosta dobar. Engleskoj kremi nedostajalo je malo, tako da će i taj par na galeriju i spasiti se.

Odabir para koji je dobio privilegiju postavljanja pitanja chefici Bojani bio je u rukama Antonije i Damjana zbog toga što su vlasnici zlatne kartice i stres test su promatrali s galerije. U dogovoru, odlučili su da to budu Renata i Ivan, uz obrazloženje da oni do sada nisu radili soufflé.

Foto: NOVA TV

- Mislim da je to najpoštenije prema svima - zaključila je Antonija.

U drugoj fazi natjecanja, preostali kandidati radili su samostalno. Antonio, Jurica, Otto i Egon suočili su se s trostraničnim receptom i velikim očekivanjima. Bojana je pritom bila izravna:

- Nije vam bilo lako, ali dobili ste detaljan opis recepta u kojem je pisalo sve. Da je bio bolji fokus, puno bolje biste to iznijeli na tanjur.

Egonov tanjur bio je najuspješniji.

- Od vaša četiri tanjura, jedan je prevagnuo u pozitivnom smjeru. Egone, to je tvoj tanjur - rekao mu je chef Goran. U show ostaje i Jurica, čiji je tanjur također zadovoljio kriterije žirija.

Izbor za eliminaciju pao je na Otta i Antonija. Otto je poslužio sve elemente, ali teksture nisu bile na razini koja se očekivala od natjecatelja.

- Uložio si trud i to se vidi na tvom tanjuru, ali zbog čega su se dogodile tolike greške - upitao ga je chef Stjepan.

Otto je priznao: 'Rekao bih da sam se uplašio, nisam fan deserata'.

Foto: NOVA TV

Antonio je, s druge strane, servirao samo tri komponente, ali tehnički korektne.

- S jedne strane imamo Otta koji je stavio sve komponente na tanjur, ali većina nije uspjela. S druge strane imamo Antonija koji je stavio tri komponente na tanjur koje su bile korektne. Lomili smo se i došli smo do imena osobe koja nas napušta - obrazložio je chef Stjepan.

Foto: NOVA TV

Odlukom žirija, MasterChef napušta Antonio Detić. Chef Goran mu je pri oproštaju poručio:

- Nisi stao, izgurao si do kraja. Tako se radi, tako se trudi, tako guraj i nema ti granica.

Foto: NOVA TV

Antonio je bez zadrške priznao: 'Očekivao sam da ću ispasti, jer nisam sve servirao i bilo mi je jasno odmah'.

Broj kandidata je manji za još jedan, a preostali natjecatelji još uvijek su u napetoj utrci za laskavu titulu novog hrvatskog MasterChefa. 

