Matanić: Prijenosi predstava su fantastična stvar, revolucija...

Srijeda, 20 sati. Na digitalnim platformama 24sata upravo počinje snimka hit predstava 'Tko pjeva, zlo ne misli' zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta. Bio je to dašak radosti za ljubitelje kazališta i velikog filma.

U moru vijesti o zatvaranju svega, novim oboljelima i lošim mjerama, ljudima je nasušno bilo potrebno odvojiti se od teške svakodnevice. I jesu, na 24sata.hr, YouTube kanalu i Facebook stranici 24sata tisuće ljudi iz cijelog svijeta, od Argentine, SAD-a i Filipina do Europe, gledalo je sjajnu izvedbu glumačkog ansambla zagrebačkog HNK koji je postavio Rene Medvešek.

Predstava je na našim digitalnim platformama pregledana više od 120.000 puta, a tijekom livea bilo je preko 1.500 poruka u chatu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Mjesecima nisam mogla doći do karte u kazalištu, a sad ste mi ju dofurali doma! Neprocjenjivo! Hvala na sjajnoj inicijativi, uljepšali ste mi dan! Veselim se idućim predstavama! - samo je jedan od komentara gospođe koja od rujna 2017., odnosno premijere, nije uspjela dići do ulaznica za predstavu.

Inspiriran scenarijem Kreše Golika za jedan od najgledanijih filmova u povijesti hrvatske kinematografije, nastalom na temelju Dnevnika maloga Perice Vjekoslava Majera iz 1942., Medvešek se prihvatio velikog izazova. I u svijetu je trend da filmove tretiraju kao kulturno blago i 'prebacuju' ih na kazališne daske. A s našim najboljim filmom u povijesti zadatak je bio još delikatniji.

- Nije nam bila namjera kopirati film jer to ne bi imalo smisla i jednostavno je nemoguće, u to ne valja dirati. Mi smo se 'naslanjali' na film kroz likove i priču, ali i dodali nešto svoje - objašnjavao je Medvešek. Mnogi nisu imali prilike pogledati predstavu, a uz suradnju zagrebačkog HNK i 24sata, te uz veliku podršku Croatia filma, to je sad omogućeno svima. Javljali su se ljudi iz Slavonije, Čiova, Metkovića...

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- I ja sam gledao, ovo je super projekt. Inače se ne volim gledati, nikad nisam baš zadovoljan, mislim da sam mogao bolje. Tako da ste me 'natjerali' da se sad gledam. A rado se sjetim te premijere, bio mi je taj dan rođendan. Na kraju je Zrinka (Cvitešić, op- a.) počela pjevati 'Sretan rođendan ti' i pridružila se publika. Rekli su mi da se to dosad nije dogodilo, premijera na rođendan nekog glumca. Zaista poseban osjećaj - rekao nem je Dušan Bućan, koji u predstavi igra Franju Šafraneka i dodao:

- Ovo vam je odlična fora, sjećam se kako su nekad puštali snimke predstava, ekstremna situacija iz naftalina izvukla prošlost - dodao je Bućan.

- To je fantastična stvar. O tome što ste napravili trebalo bi razmisliti da u budućnosti postane praksa. Vjerujem da bi bilo revolucionarno omogućiti, bez obzira na lokaciju kazališne publike, gledanje online komada nakon što predstave odigraju svoj scenski život - komentirao je za 24sata Dalibor Matanić, redatelj poznat po svojim hitovima 'Fine mrtve djevojke', 'Blagajnica hoće ići na more', 'Zvizdan'...

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Oduševljenje projektom dijeli i Krešimir Dolenčić. Moći ćemo vidjeti i nekoliko njegovih djela narednih dana...

- To je fantastično, izvrsna priča i sjajna stvar. Mnoga svjetska kazališta to rade i drago mi je da smo u korak s njima. Posebno je dobro što je HNK stavio hit predstavu, koja je 'ozbiljna' na blagajni. Svaka čast na ovoj suradnji, ljudima to treba - smatra Dolenčić.

prodaja na blagajni - rekao nam je Krešo Dolenčić.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jakov Sedlar istaknuo je važnost ovog projekta kako bi neki kazališni komadi došli do publike...

- Izuzetno sam zadovoljan reakcijama gledatelja 24sata i drago mi je kako su materijali nastali za interne potrebe sjajno primljene. Uostalom, ovakav projekt zaslužuje naša publika i s Lastova, Suska, iz Like, iz svih udaljenijih krajeva koji nisu u mogućnosti i kada nisu izvanredne okolnosti gledati predstave HNK. Ponosan sam što sam dio ove priče - rekao je objasnio je Sedlar.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Danas od 17 sati pogledajte 'Labuđe jezero', sinonim klasične baletne umjetnosti. Djelo Petera Iljiča Čajkovskog u četiri čina postavio je koreograf i režiser Vladimir Malakhov. U petak od 20 sati na rasporedu je najpopularnije i najuspješnije djelo Jakova Gotovca, komičnu operu u tri čina 'Ero s onoga svijeta', u režiji Krešimira Dolenčića, dirigenta Nikše Bareze.

Subotu, također od 20 sati, rezervirajte za dramu 'Evanđelje', koprodukciju HNK u Zagrebu i Emilia Romagna Teatro Fondazione iz Modene, uz suradnju s kazalištem Vidy iz Lausanne, Maîson de la Culture d’Amiens – Centre de Création et de Production et Théâtre de Liège, a u projekt je uključena i švicarska kinoteka.

U nedjelju donosimo cjelovečernji balet 'Smrt u Veneciji' (20 sati) uz glazbu Gustava Mahlera. Ponedjeljak smo rezervirali smo dramu 'Kralje Lear', Williama Shakespearea, redatelja Janusza Kice, a glumački ansambl čine Predrag Miki Manojlović, Ana Begić, Iva Mihalić, Milan Pleština, Krešimir Mikić...

Pratite naš portal te YouTube 24sata i Facebook 24sata za daljnji raspored prikazivanja najboljih hrvatskih kazališnih komada! Zahvaljujemo Croatia Filmu na tehničkoj podršci pri realizaciji ovog projekta.

POGLEDAJTE VIDEO: