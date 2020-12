Mate Bulić je u bolnici: 'Prima kisik, pozitivan je na koronu...'

<p>Priče kako je pjevač <strong>Mate Bulić</strong> (63) na respiratoru i da je u teškom stanju brzo su se proširile društvenim mrežama nakon što je jedan svećenik na Facebooku napisao kako će moliti za njegov oporavak.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tarapana Band u 24 pitanja</strong></p><p>Kontaktirali smo Matin tim, koji nam je demantirao da je glazbenik na respiratoru, ali su nam rekli da je istina da se nalazi u bolnici. </p><p>- Dragi prijatelji, hvala vam na svim porukama koje smo primili ovih dana. Istina je, Mate je zaražen koronavirusom i od ponedjeljka je u bolnici. Trenutačno prima kisik, ali hvala dragom Bogu, nije na respiratoru - rekli su za 24sata. </p><p>Dodali su i da su se oglasili oko ovog događaja zato što su htjeli skrenuti pažnju na to da bolest ne bira, ali i upozoriti druge da se što više paze i pridržavaju mjera kako bi zaštitili sebe, ali i druge.</p><p>- Prioritet nam je Matin oporavak i na to smo svi usredotočeni. On trenutačno nema mobitel sa sobom, stoga ne prima pozive i poruke. Još jednom, hvala svima koji su javili kako mole za Matu. U molitvama za brzim ozdravljenjem su nam svi koji se bore s ovom opakom bolešću - istaknuli su. </p><p>U veljači ove godine obišao je Hrvatsku i s turnejom 'Ja sam na vas ponosan' uveselio svoju vjernu publiku. Organizirao je tri koncerta - u Splitu, Osijeku i Zagrebu, a zabave nije nedostajalo. Čim se unormali situacija oko pandemije korona virusa, Mate jedva čeka stati na pozornicu i opet zapjevati. </p>