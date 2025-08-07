Obavijesti

VESELJE U OBITELJI

Mate Bulić objavio lijepu vijest: Rodio mu se unuk, otkrio i ime

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: < 1 min
Frankfurt: Pjevač Mate Bulić | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Mate Bulić otkrio sretne vijesti u svojoj obitelji, rodio mu se unuk Tin...

Glazbenik Mate Bulić (68) ponovno ima razloga za slavlje, na svom Instagram profilu objavio je da je dobio još jednog unuka. Radosnu vijest podijelio je uz nježnu fotografiju bebine ručice, otkrivši i ime novorođenčeta: Tin.

'Dobro nam došao, mali Tin. Uranio si, ali svi smo te jedva dočekali. Imaš najbolju mamu, tatu i velikog brata koji će te čuvati, a dida Mate i baka Zdravka tu su da te razmaze. Volimo te najviše' napisao je ponosni djed.

Objava je brzo izazvala lavinu čestitki, a brojni fanovi izrazili su oduševljenje prinovom u obitelji Bulić.

Prema prezimenu na narukvici s fotografije, maleni Tin sin je Matine mlađe kćeri Katje, koja je 2018. godine uplovila u bračne vode s dugogodišnjim partnerom Tomom Drmićem. Osim Katje, Mate sa suprugom Zdravkom ima i stariju kćer Anu.

