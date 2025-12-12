Obavijesti

UOČI DJEČJEG EUROSONGA

Mate Bulić podržao Marina: 'Cijela Hrvatska je uz tebe!'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: < 1 min
5
Knin: Koncertom Mate Bulića i Maje Šuput završena proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Kralj dijaspore podijelio je fotografiju s našim predstavnikom na Dječjem Eurosongu

Maleni moj prijatelju, znam da ćeš sutra biti najbolji i ja sam, kao i čitava Hrvatska, uz tebe, riječi su Mate Bulića koje je u petak uputio mladom Marinu Vrgoču, našem predstavniku na Dječjem Eurosongu. Kralj dijaspore podijelio je zajedničku fotografiju s Marinom na svom Instagramu i pozvao sve obožavatelje da ga podrže glasovanjem na stranici jesc.tv.

Marino u subotu nastupa treći nakon Malte i Azerbajdžana, a nakon njega slijede San Marino, Armenija, Ukrajina, Irska, Nizozemska, Poljska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Italija, Portugal, Španjolska, Gruzija, Cipar, Francuska i Albanija. Izvest će pjesmu 'Snovi', koju potpisuju Ines Prajo i Arijana Kunštek.

UZBUĐENJE RASTE Krenulo je glasovanje za našeg Marina Vrgoča! Podržite ga na Dječjem Eurosongu, evo kako
Krenulo je glasovanje za našeg Marina Vrgoča! Podržite ga na Dječjem Eurosongu, evo kako

Glasovanje je već započelo i traje do 13. prosinca u 16:59, neposredno prije početka natjecanja. Nakon što svi izvođači izvedu svoje pjesme, bit će otvoreno brzo glasovanje koje traje 15 minuta. Publika će u tom periodu moći dati dva glasa za Marina.

Sustav glasovanja čini polovicu ukupnog rezultata, dok drugu polovicu donosi žiri, pa svaki glas može značajno utjecati na konačni poredak. Natjecanje ćemo pratiti na HRT-u od 17 sati na HTV2, a komentatori prijenosa bit će Mia Dimšić i Duško Ćurlić.

Foto: EBU – Corinne Cumming

