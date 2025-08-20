Mate Grgat posvetio pjesmu rodnom kraju: Evo kako zvuči

'Prikriži se i pomoli' je pjesma kojom će se Mate Grgat ovog vikenda predstaviti na festivalu Dalmatinska šansona Šibenik, gdje će ju premijerno izvesti pred publikom. Večer prije, u subotu 22. kolovoza, nastupit će na večeri u spomen velikana Vinka Cocu, koji mu je bio jedan od uzora.

POSLUŠAJTE 'PRIKRIŽI SE I POMOLI':

U tjednu uoči priprema za veliki nastup objavio je i lyrics video za svoju prethodnu uspješnicu "Sama na prozoru", koju je izveo na Melodijama Jadrana početkom ljeta.

Iako ga publika poznaje i kao umjetnika s posebnim senzibilitetom za dalmatinsku pjesmu, Mate Grgat se svojim radom i nastupima već godinama uspješno potvrđuje i u širem, modernijem glazbenom izričaju, čime dodatno učvršćuje svoje mjesto među najboljim tenorima domaće scene.

Zagreb: Koncert Mate Grgata u KD Vatroslav Lisinski | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Već sada možemo pričati o nizu sjajnih pjesama koje je Mate Grgat posvetio svome rodu i kraju, poput 'Jugo i bura', 'Dalmatinac zauvik', 'Sama na prozoru', 'Dođite ljudi moji', 'Dođe vrime' i ostalih koje će činiti okosnicu njegova novog albuma.

Niz sjajnih pjesama prati i niz nastupa na velikim kulturnim događanjima diljem Hrvatske, sjajni koncert koji je u proljeće održao u KD Vatroslav Lisinski te festivali poput Melodija Jadrana, i nadolazeće Dalmatinske šansone Šibenik.

Mate Grgat je poznato ime u Dalmaciji, a sinonim je za strastvenog pjevača, koji autentično prenosi ljubav prema svome kraju i pjesmi. Iz nastupa u nastup pokazuje zašto ga mnogi najviše vole slušati uživo, a istome se publika veseli i na nadolazećem festivalu.

Pjesma 'Prikriži se i pomoli' koju će publika premijerno slušati nastala je pod autorskim perom Nenada Ninčevića i Raaya, a povezuje domovinu i tradiciju. Aranžmanski ju je uredio talentirani Hrvoje Domazet, a teret njena izvođenja dali su upravo Mati Grgatu, koji je kroz godine karijere surađivao sa najpoznatijim autorima i producentima u Hrvatskoj, i dokazao da zaslužuje sve lijepo što mu se trenutno događa.

Zagreb: Koncert Mate Grgata u KD Vatroslav Lisinski | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Po prekrasnim stihovima jednog od najuspješnijih domaćih autora Nenada Ninčevića lako je zaključiti da se radi o pjesmi koja će, u izvedbi prodornog vokala otočkih korijena, ostati zapisana u kulturnoj baštini jedne od naših najljepših regija.