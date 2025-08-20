Obavijesti

Show

Komentari 0
DOLAZI NA DALMATINSKU ŠANSONU

Mate Grgat posvetio pjesmu rodnom kraju: Evo kako zvuči

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Mate Grgat posvetio pjesmu rodnom kraju: Evo kako zvuči
4
Zagreb: Koncert Mate Grgata u KD Vatroslav Lisinski | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Mate Grgat zapjevat će svoju novu pjesmu 'Prikriži se i pomoli' na Dalmatinskoj šansoni, a po nekima skladba već sada obećava da će postati hit u kulturnoj baštini Dalmacije

'Prikriži se i pomoli' je pjesma kojom će se Mate Grgat ovog vikenda predstaviti na festivalu Dalmatinska šansona Šibenik, gdje će ju premijerno izvesti pred publikom. Večer prije, u subotu 22. kolovoza, nastupit će na večeri u spomen velikana Vinka Cocu, koji mu je bio jedan od uzora.

POSLUŠAJTE 'PRIKRIŽI SE I POMOLI': 

U tjednu uoči priprema za veliki nastup objavio je i lyrics video za svoju prethodnu uspješnicu "Sama na prozoru", koju je izveo na Melodijama Jadrana početkom ljeta.

'REKORDER PO OČINSTVU' Poznati domaći pjevač dobio je šesto dijete: 'Napokon je došla'
Poznati domaći pjevač dobio je šesto dijete: 'Napokon je došla'

Iako ga publika poznaje i kao umjetnika s posebnim senzibilitetom za dalmatinsku pjesmu, Mate Grgat se svojim radom i nastupima već godinama uspješno potvrđuje i u širem, modernijem glazbenom izričaju, čime dodatno učvršćuje svoje mjesto među najboljim tenorima domaće scene.

Zagreb: Koncert Mate Grgata u KD Vatroslav Lisinski
Zagreb: Koncert Mate Grgata u KD Vatroslav Lisinski | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Već sada možemo pričati o nizu sjajnih pjesama koje je Mate Grgat posvetio svome rodu i kraju, poput 'Jugo i bura', 'Dalmatinac zauvik', 'Sama na prozoru', 'Dođite ljudi moji', 'Dođe vrime' i ostalih koje će činiti okosnicu njegova novog albuma.

IZNENADNA OBJAVA Marko Bošnjak: 'Povlačim se s društvenih mreža. Osjećam da moram zaštititi svoje zdravlje'
Marko Bošnjak: 'Povlačim se s društvenih mreža. Osjećam da moram zaštititi svoje zdravlje'

Niz sjajnih pjesama prati i niz nastupa na velikim kulturnim događanjima diljem Hrvatske, sjajni koncert koji je u proljeće održao u KD Vatroslav Lisinski te festivali poput Melodija Jadrana, i nadolazeće Dalmatinske šansone Šibenik.

Mate Grgat je poznato ime u Dalmaciji, a sinonim je za strastvenog pjevača, koji autentično prenosi ljubav prema svome kraju i pjesmi. Iz nastupa u nastup pokazuje zašto ga mnogi najviše vole slušati uživo, a istome se publika veseli i na nadolazećem festivalu. 

PRIZNAO PRED KAMERAMA Mate Bulić donio je emotivnu odluku: 'Uzimam pauzu, želim biti sa svojima. Ode mi život...'
Mate Bulić donio je emotivnu odluku: 'Uzimam pauzu, želim biti sa svojima. Ode mi život...'

Pjesma 'Prikriži se i pomoli' koju će publika premijerno slušati nastala je pod autorskim perom Nenada Ninčevića i Raaya, a povezuje domovinu i tradiciju. Aranžmanski ju je uredio talentirani Hrvoje Domazet, a teret njena izvođenja dali su upravo Mati Grgatu, koji je kroz godine karijere surađivao sa najpoznatijim autorima i producentima u Hrvatskoj, i dokazao da zaslužuje sve lijepo što mu se trenutno događa.

Zagreb: Koncert Mate Grgata u KD Vatroslav Lisinski
Zagreb: Koncert Mate Grgata u KD Vatroslav Lisinski | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Po prekrasnim stihovima jednog od najuspješnijih domaćih autora Nenada Ninčevića lako je zaključiti da se radi o pjesmi koja će, u izvedbi prodornog vokala otočkih korijena, ostati zapisana u kulturnoj baštini jedne od naših najljepših regija. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Evo kako se Maja Šuput odmara između nastupa: Sunča se u tangama, pokazuje figuru
'IZVAN UREDA'

FOTO Evo kako se Maja Šuput odmara između nastupa: Sunča se u tangama, pokazuje figuru

Ljeto Maje Šuput je prepuno nastupa! Zabavljala je publiku diljem Dalmacije, ali bitno je i znati dobro odmoriti. Za Maju su to druženja s njenim sinom, uživanje u finoj hrani, ali i odmaranje na plaži, kraj bazena...
Ne, stvarno se ne šalimo: Ove kombinacije nosile su u javnosti Bianca Censori i Kim Kardashian
BIZARNOSTI SE SAMO NIŽU

Ne, stvarno se ne šalimo: Ove kombinacije nosile su u javnosti Bianca Censori i Kim Kardashian

Ako netko zna kako zakucati internet bizarnim modnim kombinacijama, onda su to Bianca i Kim. Dok ne obuku 'pidžamu od plastične folije' ili 'lateks kombinezon od glave do pete', pogledajte što su nosile do sad...
Antonija i Ivica ponovno dolaze u Život na vagi! 'Želje su iste'
UZ POSEBAN UVJET

Antonija i Ivica ponovno dolaze u Život na vagi! 'Želje su iste'

Za Antoniju i Ivicu deveta sezona neće biti repriza prošle - bit će nova prilika, ali i najveća odgovornost do sada. Njihova poruka je jasna: put je težak, ali vrijedi svake kapljice znoja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025