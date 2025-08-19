Poznati domaći pjevač dobio je šesto dijete: 'Napokon je došla'

Petar Dragojević i njegova supruga Andrea prošle su srijede proslavili poseban trenutak – na svijet je stigla njihova šesta beba, kćerkica Teresa. Ovime je obitelj Dragojević, nakon četiri sina i jedne kćeri, postala osmeročlana. Andrea je djevojčicu rodila 13. kolovoza u splitskom rodilištu, a Petar je, kao i uvijek, bio uz suprugu te prerezao pupčanu vrpcu.

Vela Luka: Dolazak uzvanika na koncert u čast Oliveru Dragojeviću | Foto: Sime Zelic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

- Napokon je došla kući, svi smo zadovoljni, sretni. Djeca stalno žele držati i ljubiti malu, prava je gužva i cirkus u kući! Nova igračka je stigla - kroz smijeh je rekao Petar za InMagazin.

Bračni par je novoj mezimici dao biblijsko ime Teresa, u skladu s imenima ostale djece. Pjevač, koji sada dijeli titulu 'rekordera po očinstvu' među domaćim estradnim zvijezdama, prisjetio se koliko je porođaj izazovan i ohrabrio druge očeve: 'Ljudi to moraju doživjeti, vidjeti kako je ženi teško. Porod nije lagan, ali hvala Bogu sve je prošlo kako treba. Savjetujem očevima da budu prisutni'.

Unatoč velikom broju obaveza i šestero djece, Petar ističe kako dobra organizacija drži sve na okupu.

Mnogi poznati izvo?a?i nastupili na završnoj ve?eri CMC Festivala u Vodicama | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

- Ma sve mi uspijemo. Jedan napravi stol, drugi stavi tanjure, treći sve pokupi kad pojedemo, četvrti pospremi mašinu. Svaki dan netko nešto drugo napravi, čisto da se nauče redu i disciplini. Svi smo zajedno, jer da svaki dan jedan jede sad pa drugi malo poslije, to bi bio kaos. Znači svi zajedno jedemo, sve se čeka - dodaje.

Čestitke osmeročlanoj obitelji stižu sa svih strana. Petar ističe da u današnje vrijeme imati šestero djece zahtijeva hrabrost, pogotovo u uvjetima inflacije.

Iako ovog ljeta nije mnogo boravio na moru zbog koncerata i obiteljskih obveza, već planira novu pjesmu, brži singl koji mu je napisao Alen Nižetić očekuje publiku do kraja sljedećeg mjeseca.

- Ma ništa, slabo, možda dva-tri puta ovo ljeto. Ma nebitno, kupat ćemo se sljedeće godine - zaključio je Petar kroz smijeh.