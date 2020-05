Mate Janković objasnio razlaz s HRT-om: 'Nismo svi za sve'

Chef Mate Janković (41) javnosti je poznat po ulozi mentora i suca u emisijama 'Masterchef', 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' te 'Kuhan i pečen', a odnedavno je i jedan od sedmorice kuhara koji su na društvenim mrežama pokrenuli projekt 'Chef kuha doma'.

Krajem 2019. prekinuo je suradnju s HRT-om i napustio show 'Kuhan i pečen'. Šuškalo se da je dobio otkaz, ali Mate nam je to tada opovrgnuo tvrdnjom da ne stiže sve radit. Inače navedeni show temelji se na izvornom formatu koji je osmislio Fresh One Productions Jamieja Olivera, a distribuira ga BBC Studios.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Nismo svi za sve, niti za suradnju sa svakim. Svakako ću u budućnosti birati projekte komercijalne televizije - kaže Janković za Večernji list. S chefovima Perom Savanovićem, Belizarom Milošem, Ivanom Pažaninom, Hrvojem Zirojevićem, Antom Božikovom, Goranom Kočišem, Rudolfom Štefanom i Marinom Rendićem pokrenuo je stranicu na Facebooku 'Chef kuha doma' s namjerom da ljubiteljima dobre kuhinje ponude kvalitetne recepte.

- To je ozbiljna nadogradnja svega što su ljudi učili u kuharskim emisijama - kaže Janković. Mnoge ipak zanima, zašto u projektu nema ni jedne žene.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Pozvali smo nekolicinu, čekamo njihov odgovor. Iskreno, ja volim raditi sa ženama u kuhinji i ne radim razliku između spolova. Sve se svodi na to - ili jesi ili nisi. Seksizam svakako postoji u svakoj pori našeg društva, tako i u kuhinjama, ali to nikad nije bio dio mog kućnog odgoja te za to moram zahvaliti svojim roditeljima - rekao je Mate za Večernji list. Ljubav prema hrani mu je, tvrdi, usadila obitelj.

- Kod nas se puno kuha, svi u obitelji dobro kuhamo. Obje bake i tetka su također vrsne kuharice - kaže Janković.