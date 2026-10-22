Matea Hohnjec: 'Život mi se sveo na drogu, blud i nemoral'

Bivša manekenka Matea Hohnjec na susretu 'Hrvatsko nadzemlje' govorila je o svom životnom putu prožetom drogom, kriminalom i zatvorom te u konačnici pronalaskom vjere, piše Index. U Velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa, Matea je u srijedu otvoreno ispričala kako su problemi počeli već kad je imala 15 godina. Vršnjaci su ju ismijavali zbog viška kilograma, nakon čega je razvila poremećaje prehrane, bulimiju i anoreksiju. Počela je pušiti i družiti se sa starijim ljudima, a jednom je kući iz škole došla s torbom punom marihuane. S majkom je pomoć tražila u raznim ustanovama i zajednicama sve do 18. godine.

Nakon punoljetnosti, preselila se u Zagreb gdje se počela družiti s manekenkama, poduzetnicima i kriminalcima koje je tada smatrala elitom. Rekla je kako joj se život tada sveo na drogu, blud i nemoral. Ispričala je kako je na poziv prijateljice otputovala u Beč na proslavu rođendana sina tadašnjeg libijskog predsjednika gdje se susrela s prostitucijom, silovanjima i ponižavanjem žena.

Nakon toga je otputovala u Libiju s namjerom da uspije u kriminalnom svijetu, a kasnije je s talijanskim prevarantom počela krivotvoriti novčanice. Jedno je vrijeme živjela i u Dubaiju gdje je bila dio zločinačke organizacije koja je operirala po cijelom svijetu, ispričala je Matea dodavši kako je konzumirala goleme količine kokaina. Po povratku u Zagreb, upoznala je budućeg supruga s kojim je nastavila živjeti istim životom. Prisjetila se i kako je u jednom incidentu u Zagrebu pucala iz pištolja u zrak. Iako je već tada bila iscrpljena takvim načinom života, nije znala kako ga promijeniti.

Na njenoj rođendanskoj zabavi 2012., jedna prijateljica se predozirala i umrla, zbog čega su i ona i suprug osuđeni na zatvorske kazne,a tijekom suđenja su se razveli. Čekajući na izdržavanje kazne, Matea je posjetila Međugorje gdje je molila s egzorcistom, a zatim je preko svećenika otišla u Italiju. Tamo ju je zatekao poziv za odlazak u Remetinec, pa se vratila u Hrvatsku na izdržavanje kazne.

Ispričala je i kako joj je sestra u zatvor donijela molitvenik '15 četvrtaka svetoj Riti' te je Matea počela moliti, a iz zatvora je izašla baš na 15. četvrtak od početka molitve. Njen duhovnik Ilija Grgić pomogao joj je zatim u produbljivanju vjere te je na njegov poticaj pokrenula i dobila crkveno poništenje braka. Godinu dana kasnije, Matea je ponovno počela izlaziti i piti. Vratila se u Poreč, a kako nije mogla pronaći posao, osjećala se odbačeno te je ponovno otišla u Međugorje.

No, zbog novog kaznenog djela još je jednom završila u zatvoru. Tada je pala u depresiju i shvatila da je najviše zla napravila sama sebi. Provela je osam mjeseci u pulskom zatvoru kao jedina žena, a unatoč pandemiji COVID-a, duhovnik ju je nastavio posjećivati. Zatim je prebačena u žensku kaznionicu u Požegi gdje je, kaže, jedva izbjegla silovanje. I iz te kaznionice izašla je na 15. četvrtak molitve svetoj Riti. Nakon izlaska iz zatvora, dvije je godine radila i molila u Međugorju. Danas živi u Međimurju i vodi vlastitu biljnu ljekarnu 'Gospin anđeo'. Već šest godina nastoji živjeti sakramentalnim životom te je mladima poručila da se predaju Isusu.

- Potrčite Gospodinu u zagrljaj jer je on izvor žive vode od koje se ne žeđa. Znajte da nema nikoga milosrdnijeg od Isusa. Zahvaljujem Isusu i Mariji na svim neizmjernim milostima, rekla je Hohnjec, a prenosi Index.