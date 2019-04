Matea i Zvone iz 'Superpara' poručili hejterima: Smiješni ste

Matea i Zvonimir prijavili su se u show Superpar, između ostalog, u nadi da će Zvonimiru naći posao modela. Zvone i Matea nisu baš 'sjeli' ostalim ukućanima s kojima su se znali i otvoreno svađati, pogotovo bivša vojnikinja. A sudeći po komentarima i anketama, ne vole ih ni gledatelji, stoga su oni su za Slobodnu Dalmaciju otkrili kako se s tim nose.

Foto: Privatni album

Par se u kući posvađao s Tinom i Davorom. Zvonimir je otkrio kako su se u početku lijepo družili, no da su ona stvari krenule 'nizbrdo' i da ga ih Davor razočarao na kraju.

- Od srca sam uživao u svakoj minuti provedenoj s njim, ali isto tako ne skrivam to da me razočarao i povrijedio jer me držao u zabludi da mi je prijatelj. Ja sam u njemu vidio prijatelja za cijeli život, i bila bi nam čast ići s njima u finale da nas nije izbacio. Davor je zabavan i smiješan, ali s druge strane glumio nam je prijatelja. No, mi ćemo se sjećati samo lijepih trenutaka provedenih s njim i Tinom - objasnio je za Slobodnu Dalmaciju.

Foto: RTL

Par je rekao i kako su za vrijeme eliminacija bili ljuti i povrijeđeni i nisu htjeli to skrivati, te da smatraju da zbog toga ne mogu biti loše osobe.

- Na eliminacijama nismo mogli skrivati svoje emocije i to koliko su nas Davor i Tina povrijedili svojim postupkom. Bili smo ljuti i povrijeđeni i to nismo skrivali, ako smo zbog toga loše osobe neka smo. Bar nismo glumili da nam je svejedno - jer nije - rekao je Zvonimir.

Foto: Privatni album

Tvrde da su im smiješni 'fejs ratnici' koji bi trebali biti glasniji o važnijim stvarima i da onda ne bi padao natalitet u državi.

- Počele su prijave za drugu sezonu pa ratnici dragi prijavite se, pa se možda i sretnemo u drugoj sezoni, ali mi ćemo sav novac ako osvojimo donirati u dobrotvorne svrhe - kaže Zvonimir.

Foto: RTL

Dok je Matea otkrila kako je rekla da je lako zaraditi 100 tisuća kuna jer to nije 'neki iznos' zbog kojeg bi izgubila prijatelje. Kaže da nisu u show došli zbog novca već su došli kako bi stvorili nova poznanstva.