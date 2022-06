Matea je u 'Život na vagi' ušla sa 103 kilograma, a ovako izgleda danas: 'Hvala ti živote'

Mateu Ilinčić (26) gledatelji ispred malih ekrana imali su prilike upoznati u petoj sezoni popularnog showu 'Život na Vagi'.

Nakon što je svojevoljno napustila show, nastavila je s radom na sebi. Sa pratiteljima na društvenoj mreži često dijeli trenutke iz privatnog života, a sada je pokazala kako je proslavila rođendan.

Matea je za tu posebnu prigodu izabrala haljinu s cvjetnim uzorkom, a s njom su se na taj poseban dan družili brojni prijatelji.

- Vrijeme prebrzo prolazi. Curi poput pješčanog sata. Živite sada i iskoristite svaki trenutak jer to je ono što nam ostaje; trenutci za pamćenje i uspomene. 26. godina je došla. Hvala ti Živote na mom malom krugu velikih ljudi i pravih prijatelja - napisala je ona ispod objave na Instagramu.

Prisjetimo se, Matea je bila prva kandidatkinja koja je otvoreno progovorila o nemilim događajima zbog kojih je završila na psihijatrijskom liječenju koji su joj za posljedicu ostavili višak kilograma.

- Ja nisam tablete koje pijem. Nisam bolest koja mi je dijagnosticirana. Nisam moja prošlost ni višak kilograma koje imam. Nisam kao osobe koje su me povrijedile niti želim biti poput njih. Ja sam mnogo više od toga. Djevojka s velikim srcem i toplom dušom. Ako deveti put padnem, deseti ću ustati. Nikada neću odustati od sebe, jer me to život naučio. Govorim si: 'Matea, unatoč svemu ostani na nogama, čistog obraza i uzdignute glave, jer znaš da možeš. Također možeš zaspati u miru bez imalo grižnje savjesti, dok drugi to možda ne mogu'. Naučila sam biti borac u vlastitom životu i pobijediti samu sebe, jer pobjeda nad samim sobom je najveća pobjeda koju pojedinac može postići - napisala je Matea svojedobno na društvenim mrežama.

Ona se u showu pojavila s 103 kilograma, a bila je i prva kandidatkinja koja se spustila ispod granice od 100 kilograma.

- Ja sam cijeli život bila mršava i sa 16 godina dogodio se brodolom u mom životu, završila sam na psihijatriji i udebljala sam se od lijekova, antidepresiva. Razlozi su bili obiteljske svađe i rastava braka i to je na mene jako utjecalo. Ne sjećam se jesu li oni meni ikad rekli ''oprosti' – ispričala je Matea u emisiji prošle godine.

