Matea u 'Životu na vagi' imala 103 kg, a sada se pohvalila: Put je bio pun smijeha, truda, znoja

Mateu Ilinčić (26) smo gledali kao jednu od kandidatkinja u petoj sezoni showa 'Život na vagi', a nakon što je svojevoljno napustila show nastavila je s radom na sebi te povremeno dijeli rezultate na društvenim mrežama. Sada se oglasila povodom rođendana.

- Svake godine sam godinu starija, ali i zrelija. U posljednjih nekoliko mjeseci dogodilo su mi se divne stvari, događaji i na mom putu pronašli su se i divni ljudi - započela je pa nastavila:

- Toliko pozitivne energije, smijeha, radosti, ali truda, znoja i rada donijelo mi je mnogo toga. Presretna sam zbog toga. Shvatila sam da je svaki dan dar u životu i treba ga maksimalno iskoristiti. Stoga slavim ovaj dan svojim 27. rođendanom.

Na svim novijim fotografijama Matea ne skida osmijeh s lica, a već se u nekoliko navrata pohvalila i rezultatima u skidanju kilograma koje je ostvarila nakon izlaska iz showa. U show je ušla sa 103 kilograma, a svojevoljno ga je napustila.

Podsjetimo, Matea je bila prva kandidatkinja koja je otvoreno progovorila da se udebljala od antidepresiva, ali je hrabro i otvoreno progovorila o pozadini cijele priče te o važnosti brige za mentalno zdravlje.

- Ja nisam tablete koje pijem. Nisam bolest koja mi je dijagnosticirana. Nisam moja prošlost ni višak kilograma koje imam. Nisam kao osobe koje su me povrijedile niti želim biti poput njih. Ja sam mnogo više od toga. Djevojka s velikim srcem i toplom dušom. Ako deveti put padnem, deseti ću ustati. Nikada neću odustati od sebe, jer me to život naučio. Govorim si: 'Matea, unatoč svemu ostani na nogama, čistog obraza i uzdignute glave, jer znaš da možeš. Također možeš zaspati u miru bez imalo grižnje savjesti, dok drugi to možda ne mogu'. Naučila sam biti borac u vlastitom životu i pobijediti samu sebe, jer pobjeda nad samim sobom je najveća pobjeda koju pojedinac može postići - napisala je tada Matea na društvenim mrežama.