Slavonac Matej Petrović (26), zvan Bubi, pobjednik je ovogodišnje sezone showa 'Život na vagi'. Zadovoljan je postignutim rezultatima, a na sebi radi i dalje. Nakon showa je ostao u prijateljskim odnosima s preostalim kandidatima. Nedavno nam je kako su sada oformili grupu na društvenim mrežama, putem koje su si podrška u daljnjem gubitku kilograma.

Prije nekoliko dana Matej je posjetio Dominika Kračuna (23) i njegovu obitelj u Županji. Slavonci su zajedno snimili prvi video za Matejev YouTube vlog koji je pokrenuo po završetku showa. Dominik je Mateju pokazao svoje kulene i kobasice, a potom ga je proveo po Županji i pokazao gdje se pripremao za finale showa. Priuštili su si malo kulena nakon treninga.

Matej kaže kako je YouTube kanal pokrenuo iz zabave i na zahtjev pratitelja na Instagramu.

- Na profilu, ali i putem medija dobio sam puno upita o tome što radim, kako izgleda moj dan, kako su drugi kandidati i slično pa sam na to odlučio odgovoriti putem YouTube videa. Kako ne stignem svima odgovoriti pojedinačno, pozivam čitatelje da zaprate moj Instagram profil, YouTube kanal i Facebook Page i ondje iz prve ruke saznaju odgovore na pitanja koja ih zanimaju - objasnio je za RTL.hr. Potvrdio je i kako bi volio dobiti televizijski angažman.

Ljudi mu se nakon showa često javljaju. Kaže kako ga to izuzetno veseli.

- Lijepo je čuti komentare ljudi koji su me pratili tijekom showa jer najčešće su to poruke podrške i čestitke. Vrlo često, pratitelji mi se javljaju i s upitom što i kako jesti, no najviše me vesele poruke onih koji kažu da sam ih motivirao za vježbu i promjenu loših prehrambenih navika - kaže Slavonac.

Podsjetimo, Matej je u show ušao sa 152 kilograma, a naposljetku mu je vaga pokazala 84,1 kilogram. Smršavio je 67,9 kilograma, odnosno izgubio je 44,7 posto tjelesne mase.

