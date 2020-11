Matej šokirao transformacijom: 'Ja tog čovjeka ne prepoznajem'

Sređeni kandidati održali su malu reviju za ostale sudionike i trenere, što je izazvalo pravo oduševljenje. Prvi je na reviju stupio Matej, koji je druge kandidate očarao novim izgledom

<p>Vijest da ih čeka makeover, kandidati 'Života na vagi' primili su s velikom radošću jer su baš netom prije razgovarali kako se osjećaju pomalo zapušteno. <strong>Marica </strong>je jedina prokomentirala da je njoj to kazna dok je <strong>Vijoleta </strong>jedva dočekala sve tretmane. <strong>Matej </strong>je otkrio da je odijelo zadnji put odjenuo još u srednjoj školi, ali, za razliku od Marice, on je objeručke prihvatio zadatak i odjeću koja se odavno nije našla u njegovu ormaru. </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s voditeljicom 'Života na vagi' Sanjom Žuljević</b></p><p>Dok su oni bili na sređivanju, <strong>Petra </strong>i <strong>Zdravka </strong>u kući su komentirale zašto one nisu dobili makeover, a i <strong>Dodo </strong>se požalio da bi volio neku promjenu. Sređeni kandidati održali su malu reviju za ostale sudionike i trenere, što je izazvalo pravo oduševljenje. Prvi je na reviju stupio Matej. </p><p>- Ja ne prepoznajem tog čovjeka. On nije osoba s kojom sam živio 10 tjedana - komentirao je Dodo, a i sam Matej bio je poprilično iznenađen vlastitim odrazom u ogledalu. </p><p>- Osjećam se ponosno i sretno. Ovo mi daje motivaciju za dalje - kazao je Matej. </p><p>Još veće oduševljenje izazvala je Marica, koja je obula štikle, a njezinim izgledom bili su svi oduševljeni, čak više od nje same. </p><p>- Faca mi je O.K., ali ovo ostalo ne baš. Ne osjećam se ugodno u ovome - kazala je, nenavikla na takav način odijevanja. </p><p>Vijoleta je istinski uživala u performansu, a Edo je zaključio da ona kao da lebdi iznad tla. </p><p>- Bit ću malo sebičan i reći da sam ponosan na sebe što sam pomogao ovim ljudima da naprave ovakvu transformaciju - kazao je Edo. </p><p>No nakon slatkih muka pred kandidatima je novi trening i borba za ostanak. I dok je crvenih petero, Zdravka je jedina plava, ali je trenerica Maja rekla kako je njome iznimno zadovoljna i da joj je pravi gušt s njom raditi. </p><p>Kandidati se pripremaju i za trčanje na Grawe maratonu, gdje bi trebali otrčati desetinku maratona, a Marica smatra da će Dodo biti najbolji u tome jer već tjednima trči. </p><p>Poslije treninga Petra i Dominik pričali su o ljubavnim iskustvima pa se Dodo požalio kako nema djevojku te da misli da je to sve zbog njegovog izgleda. Petra je zaključila da joj je najvažnije da ima s nekim zajedničke interese, dok je Dodo rekao da voli odlaske u kino i romantične šetnje pod zvjezdanim nebom. </p><p>Voditeljica Sanja posjetila je kandidate i podsjetila ih na Grawe maraton, ali zbog nastale epidemiološke situacije kandidati nisu trčali standardni noćni maraton nego su trčali zasebno, a kako je prošla utrka, doznajte u petak u 20 sati na RTL-u!</p>