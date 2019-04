Matić: 'Ne mogu vjerovati da me optužuju da mrzim Židove'

Nisam nikada izjavio da Grad Zagreb planira napraviti narodnjački klub, već da sam čuo iz ugostiteljskih krugova da od kina žele napraviti takvo mjesto, kaže Boris T. Matić.

Direktor Zagreb Film Festivala pismeno se očitovao na priopćenje za javnost Ureda gradonačelnika Grada Zagreba.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- U više intervjua, primjerice za portal Index i Slobodnu Dalmaciju, izjavio sam da sam čuo da će se to dogoditi, a pritom sam kazao sljedeće: 'Iako smo prije dvije godine osvojili nagradu Europa Cinemas za najbolji program u konkurenciji više od 1.000 europskih kina iz preko 600 gradova, do nas je došla informacija da nas žele istjerati iz kina Europa i kino pretvoriti u narodnjački klub. Ja sumnjam u to i vjerujem da se radi o nekom zlonamjernom podmetanju i nama i gradskim strukturama, ali nas muči što još uvijek nismo dobili konkretan odgovor što je budućnost kina.' (Slobodna Dalmacija, 11. studenog 2018.) Jučer sam izjavio: 'Čuo sam tu priču prije dvije godine iz ugostiteljskih krugova. Mislim da je to podmetanje i nama i Gradu Zagrebu jer je kino zaštićeno kulturno dobro.' (Index, 6. travnja 2019.) - objasnio je Matić.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Reagirao je i na drugi dio priopćenja, koji se odnosi na Festival tolerancije i na izjave direktorice Festivala tolerancije Nataše Popović, koja je od njega također zatražila pismenu ispriku.

- Iako sam se već više puta ispričao i usmeno i javno, ponovno se pismeno i javno ispričavam zbog svog ishitrenog čina koji je nastao u stanju šoka i kao reakcija na nepravdu i nemogućnost uspostavljanja dijaloga s Gradom tijekom proteklih deset godina upravljanja kinom Europa. Molim organizatore Festivala tolerancije, autore, goste i publiku da uvaže moju iskrenu ispriku - kaže producent.

Ipak, dodaje kako je tužan i šokiran javnim istupom direktorice Festivala tolerancije i Centra za promicanje tolerancije i sjećanja na Holokaust na društvenim mrežama.

- Gospođa Nataša Popović na svom profilu na Facebooku piše: 'Kako bi reko Boris T. Matić bujrum, kafić otvoren, program ide dalje a za židove nema mjesta! (…) E pa gospodo u zagrebu se kaže Servus!' Strašno je što u izjavi gospođe Popović čujem diskriminacijske tonove, što je ispod svake razine - ustvrdio je Matić.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Šokiran je i njezinim komentarom u kojem u isti kontekst stavlja premještanje Festivala tolerancije u drugo kino i progon Židova.

- Židovi već naučeni na šok, generacijama, i nas je ovo šokiralo, zatvorena vrata kina samo 400 metara od srušene sinagoge 75 godina kasnije, kao i njih odluka o isteku ugovora, ali eto genetski kod nam daje nagon da se ipak snađemo i ne pristanemo na ucjene - komentirala je Popović.

Matić kaže da ne razimije zašto ga se uspoređuje s progoniteljima Židova.

- U potpunosti i sa zgražanjem odbacujem takve tvrdnje i ne mogu vjerovati da ekipu okupljenu oko Zagreb Film Festivala i mene osobno može optužiti za mržnju - kaže.

Podsjetio je da su 'svih ovih godina bili domaćin ne samo Festivala tolerancije nego i Tjedna izraelskog filma u suorganizaciji s veleposlanstvom Izraela, Human Rights Film Festivala, programa Queer Zagreb i drugih, i da je u srži svih naših programa promicanje tolerancije'. Dodao je i kako su prije šest godina u kinu Europa vlastitim sredstvima osposobili malu filmsku dvoranu i nazvali je Müller u čast židovske obitelji koja je to kino izgradila 1925. godine.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Mi ćemo se nastaviti boriti za kino Europa i za nastavak rada ljudi koje zapošljavamo i mnogobrojne publike koja ga posjećuje. Pozivamo sve da se ne razbacujemo neukusnim i neutemeljenim optužbama nego da o temama raspravljamo građanski dostojanstveno - kazao je redatelj.

Javnosti će se obraititi u utorak u velikoj dvorani kina Europa u 17:30 sati.

- Žao nam je što se situacija s prekidom programa kina Europa premjestila na društvene mreže i tamo nastavila optužbama na najnižoj razini - zaključio je Matić.