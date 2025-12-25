Obavijesti

'SJEĆAM SE'

Matija Cvek na Božić je objavio novu pjesmu. Poslušajte je...

Piše 24sata,
4
Foto: Rajna Raguž

Matija Cvek objavio dirljivu božićnu pjesmu koja podsjeća da su ljudi naš pravi dom! Glazbenik je zaželio svima ljubav i dobrotu u ovim izazovnim vremenima

Na Božić, vrijeme kada se sve prirodno uspori i misli se vraćaju onome najvažnijem, Matija Cvek objavljuje novu pjesmu koja ne traži velike riječi ni patetiku. Pjesmu koja tiho, ali sigurno podsjeća da dom nisu adrese ni gradovi – dom su ljudi.

Kroz niz slika i sjećanja pjesma gradi emocionalnu mapu odrastanja i pripadanja.. U vremenu stalnog kretanja, promjena i potrage, pjesma nas vraća jednostavnoj istini: najvažnije što imamo su odnosi koje gradimo i ljudi kojima se vraćamo - samo dobrote nek ne fali.

Foto: Rajna Raguž

Objavljena upravo na Božić, pjesma dolazi kao podsjetnik da život nisu idealne slike, već trenuci dijeljenja, blizine i sjećanja. Pjesma je posveta obitelji, prijateljima, uspomenama koje nas hrane – od života nije ništa veće, dom su ljudi. 

Spot potpisuje redatelj Alen Vlajnić i produkcija HUI-HUI, koji kroz jednostavne, tople kadrove prati poruku pjesme.

Foto: promo

- Ovom pjesmom želim Vam sretan Božić, mir i razboritost. Želim Vam dolinu bezbrižnog sna unatoč nazubljenim planinskim lancima svakodnevnice. Želim Vam glasne sitnice u nijemosti gomile. Želim Vam osmijehe uz nikad zaboravljene slike, jer slike ćemo postati. Svakom vašem odlasku želim sretan povratak, jer sve je krug, pa ispočetka. Hranite se uspomenama i kušajte život, sidro nek se spušta i podiže. Falit će para, ljubavi, razumijevanja i strpljenja, al samo dobrote nek ne fali - istaknuo je Cvek pa nastavio: 

- Grozomoran svijet hranit ću dobrotom, dat ću mu sve lijepo što imam pa nek kvari ako može. Nek ugasi svjetlo ako ima mraka, tamom se dobra djela lože. Dao sam mu svoje klupko sreće i strah me. Cijelo srce hoda pored mene, ne može to biti malo. Čudovišta su već dugo van ormara, a ja da glumim da mi nije stalo? Želim sebi i Vama pobjedu nad ovim strahom, da nam duga cesta bude blaga, srca da nam postanu ljudi. Pravi ljudi - oni kojima će tuđa srca hitati mahom. Oni koji će svima moći biti dom, jer dom jesu ljudi - poručio je glazbenik. 

POSLUŠAJTE NOVU PJESMU MATIJE CVEKA: 

