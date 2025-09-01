Obavijesti

Znaš li tko sam? Kao dječak je pjevao u malenoj sobi, a danas osvaja vrhove top ljestvica...

Podijelio je emotivne stihove koji govore o njegovim skromnim počecima: 'mršavi klinac u maloj sobi / pjesma koja ne donosi pare / ne odzvanja glasno i nema svoj lobi'. Ovi stihovi danas zvuče posebno snažno

Matija Cvek je poznat po tome što svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, no napravio je iznimku i s pratiteljima podijelio dirljivu uspomenu iz djetinjstva koja je mnoge raznježila, ali i nasmijala. 

Na fotografiji objavljenoj na njegovom Instagram profilu vidimo mladog Matiju zamišljenog pogleda i prodornih plavih očiju, a pjevač se u opisu našalio na vlastiti račun.

- Izgledam ko svoja kćer ? - napisao je Cvek, aludirajući na svoju kćerkicu Lotu i izazvavši oduševljenje među fanovima.

Foto: Instagram

Osim simpatične usporedbe, podijelio je i emotivne stihove koji govore o njegovim skromnim počecima: 'mršavi klinac u maloj sobi / pjesma koja ne donosi pare / ne odzvanja glasno i nema svoj lobi'. Ovi stihovi danas zvuče posebno snažno, s obzirom na to da je taj 'mršavi klinac' postao uspješni glazbenik svoje generacije.

Njegova dva studijska albuma, 'Izbirljivo i namjerno' te 'Vile se ovdje igraju', osvojila su vrhove top ljestvica, a police mu krase Porini i druge prestižne nagrade. Dok se prisjeća 'pjesme koja ne donosi pare', Cvek se priprema za nadolazeće nastupe, uključujući onaj u Mostaru 4. rujna te u beogradskom BitefArtCafeu početkom listopada, a iza njega je nekoliko rasprodanih zagrebačkih Tvornica Kulture.

Foto: Mario Poje/Extra FM

Njegova iskrenost i ranjivost naišle su na sjajne reakcije. Obožavatelji su preplavili objavu komentarima podrške i simpatije.

'Mali Matija', 'A daaaj, micek maliiii?', i 'ovo je ozbiljnije?', samo su neke od poruka koje pokazuju koliko je objava dirnula njegovu publiku. Mnoge je nasmijala i usporedba s kćeri, o kojoj glazbenik rijetko govori, ali često ističe koliko uživa u ulozi oca.

