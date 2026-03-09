Obavijesti

Matija Cvek najavio je koncert u Areni Zagreb! Poznat je i datum

Matija Cvek najavio je koncert u Areni Zagreb! Poznat je i datum
Foto: promo

Matija Cvek, jedan od omiljenih izvođača mlađe glazbene generacije, sprema se za najveći trenutak svoje dosadašnje karijere – koncert u Areni Zagreb

Posebno je simbolično što najava ovog koncerta dolazi u tjednu kada Matija Cvek slavi svoj rođendan, 9. ožujka - savršen trenutak da mediji i publika zajedno proslave glazbenika koji  godinama osvajao srca slušatelja. Na pozornici Arene Zagreb, Matiji će se pridružiti i njegov bend The Funkensteins, s kojim je posljednjih godina izgradio prepoznatljiv koncertni zvuk i energiju zbog koje su njihovi nastupi postali jedni od najtraženijih na domaćoj sceni.

Matija Cvek već godinama gradi zavidnu karijeru, a iza njega su pjesme koje su postale nezaobilazan dio radijskog prostora i playlista diljem regije. Hitovi poput „Trebaš li me“„Ptice“„Nasloni se“ , „Drama“, i mnogih drugih potvrđuju njegov izniman autorski talent. Posebnu dimenziju njegovoj karijeri donijele su i uspješne suradnje i dueti s brojnim poznatim glazbenim imenima, kroz koje je dodatno pokazao širinu svog glazbenog izričaja.

Foto: promo

Ono što Matiju izdvaja na domaćoj sceni jest činjenica da stoji iza velikog dijela svoje glazbe – kao autor i interpret. Njegove pjesme prepoznatljive su po snažnoj emociji, toplini i iskrenosti, a upravo je ta autentičnost razlog zbog kojeg ga publika toliko voli.

Tijekom godina Cvek je izgradio snažnu vezu sa svojom publikom, a koncerti su mu poznati po posebnoj atmosferi u kojoj se svaka pjesma pjeva uglas. Tu povezanost s publikom potvrđuje i činjenica da je čak šest puta rasprodao zagrebačku Tvornica kulture. Njegova popularnost odavno je prešla granice Hrvatske, publika diljem regije s oduševljenjem prati njegov rad, a njegovi koncerti u susjednim zemljama redovito su rasprodani i dočekani s velikim interesom.

Još prošlog tjedna su njegovi obožavatelji krenuli nagađati da bi Cvek mogao nastupiti u Areni. Nakon što je objavio video u kojem su se pojavila brojna poznata domaća lica, mnogi su pretpostavili da je riječ o najavi velikog koncerta. 

Publiku u Areni očekuje večer ispunjena velikim hitovima, vrhunskom produkcijom i energijom kakvu Matija Cvek i The Funkensteins godinama donose na pozornicu. 28. studenoga 2026. Arena Zagreb postat će mjesto susreta vrhunske glazbe, emocije i publike koja je godinama rasla zajedno s Matijom.

