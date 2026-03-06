Matija Cvek okupio zvjezdanu ekipu i pokrenuo nagađanja: Sprema li koncert u Areni?

Matija Cvek zagolicao je maštu obožavatelja videom u kojem daje naslutiti da priprema veliki projekt, a mnogi već nagađaju kako bi se moglo raditi o njegovom prvom samostalnom koncertu u Areni Zagreb.

U videu Cvek ulazi u plavu telefonsku govornicu s natpisom 'Javi trebaš li me', što je jasna referenca na njegov hit s Eni Jurišić. Nakon njega u govornicu redom ulaze brojna poznata lica s domaće glazbene scene. Na njegov poziv odazivaju se, među ostalima, Vanna, grupa LELEK, Mia Dimšić, Marko Tolja i Igor Drvekar.

Njihove reakcije, od oduševljenja do potvrdnog kimanja, jasno daju naslutiti da su pozvani sudjelovati u nečemu velikom.

- Oke, izgleda da će mi frendovi doć. Vrijeme je da uskoro i sve vas službeno pozovemo! Eeee al kakav dream team hahaha. Stvarno su dom ljudi - poručio je Cvek.

Scenarij je smješten u prostor s raznim natpisima poput 'Ljekarna' i 'Pušenje strogo zabranjeno', što dodatno pridonosi misterioznoj atmosferi najave. Iako Cvek nije naveo o čemu se radi, njegovi pratitelji nisu trebali dugo da povežu sve tragove. Na vratima telefonske govornice jasno su vidljive naljepnice s natpisom 'ARENA', što je za mnoge bio dovoljan dokaz.

Ubrzo su se zaredali komentari puni uzbuđenja.

'Ide Arena Zg, napokon?', 'Arena Zagreb najava? Top, još ako su ti ovi svi gosti odlično', samo su neke od reakcija obožavatelja koji s nestrpljenjem iščekuju službenu potvrdu.

Matija Cvek povodom Valentinova održao koncert u Splitu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL (ILUSTRACIJA)