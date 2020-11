Matija Dedić o tati Arsenu: 'A što da kažem o takvom liku?'

<p>Njegovu se pjesme male i velike priče, za njega bi zapravo trebala biti nova kategorija kad je riječ o “popularnoj glazbi”. On je tu poeziju stvarao, ne samo interpretirao. I zato je najveći, Gospodin <strong>Arsen Dedić</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Rođen je u Šibeniku 1938., a umro je u Zagrebu prije pet godina. Čovjek kao on trebao bi ući u lektiru, a adekvatne zahvale za ono što je svojim stihovima ostavio generacijama nema.</p><p>- Uvijek najbolji u svemu, uporan, ciničan, romantičan i drugačiji, bio je to Arsen Dedić o kojemu je snimljen dokumentarni film u sklopu serijala ‘A Porina dobiva...’. Ono sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo, rekao je Arsen u svojim stihovima, a ovu nedjelju, 1. studenog u 20.10 sati na Prvom programu HRT-a, saznat ćemo kako je to zapravo istina - najava je emisije o Arsenu.</p><p><strong>Dušan Šarac</strong> u dokumentarcu otkriva vječnu Arsenovu želju da u svemu bude najbolji. Kao dokaz tome, njegov sin <strong>Matija Dedić</strong> navodi kako je Arsen nakon završetka srednje glazbene u Šibeniku došao u Zagreb i upisao 4. razred srednje škole - opet.</p><p>Učinio je to kako bi bio siguran da prije odlaska na Muzičku akademiju zna sve što treba znati. Kroz film saznajemo i pod kojim je pseudonimima pisao i zašto ih je uopće morao koristiti...</p><p>- A što reći o takvom liku - zapitao se i Matija.</p><p>U dokumentarcu o njemu govore i Branko Viljac, Ivo Pattiera, Tonko Maroević, Branko Bulić, Rade Šerbedžija, Nikša Bratoš, Branko Bubica, Darko Gulin, Mate Relja i Jakša Fiamengo. Naravno, i njegova Gabi Novak...</p>