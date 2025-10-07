Poznata dizajnerica Matija Vuica otkrila nam je što joj je na duši dok sluša nedavno objavljen album pokojnog supruga Jurice Popovića te kako gura naprijed bez njega i na kojim su temeljima gradili dugogodišnji brak...
INTIMNA ISPOVIJED PLUS+
Matija Vuica o Jurici Popoviću: 'Ne bih uspjela u modi da nije bio uz mene. Bio je moj vodič'
Čitanje članka: 2 min
Objavljen je album dosad neobjavljenih pjesama Jurice Popovića. Dvanaest pjesama izašlo je u suradnji diskografskih kuća 'Magic Music' i 'Croatia Records'. Album je nastajao tijekom 2023. godine te je svojevrsna posveta povodom obljetnice rođendana prerano preminulog glazbenika, a naziv 'Vojnik svjetla' vrlo je simboličan jer predstavlja dirljivo nasljeđe i specifičnosti koje je Jurice ostavio iza sebe.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku