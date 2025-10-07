Obavijesti

Matija Vuica o Jurici Popoviću: 'Ne bih uspjela u modi da nije bio uz mene. Bio je moj vodič'

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 2 min
Matija Vuica o Jurici Popoviću: 'Ne bih uspjela u modi da nije bio uz mene. Bio je moj vodič'
Poznata dizajnerica Matija Vuica otkrila nam je što joj je na duši dok sluša nedavno objavljen album pokojnog supruga Jurice Popovića te kako gura naprijed bez njega i na kojim su temeljima gradili dugogodišnji brak...

Objavljen je album dosad neobjavljenih pjesama Jurice Popovića. Dvanaest pjesama izašlo je u suradnji diskografskih kuća 'Magic Music' i 'Croatia Records'. Album je nastajao tijekom 2023. godine te je svojevrsna posveta povodom obljetnice rođendana prerano preminulog glazbenika, a naziv 'Vojnik svjetla' vrlo je simboličan jer predstavlja dirljivo nasljeđe i specifičnosti koje je Jurice ostavio iza sebe.

