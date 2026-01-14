Obavijesti

OBITELJSKI TRENUTAK

Matt Damon i ljepotice: Doveo na crveni tepih suprugu i kćeri

Piše Tina Ozmec-Ban,
Matt Damon i ljepotice: Doveo na crveni tepih suprugu i kćeri
Foto: Profimedia

Dok je predstavljao svoj novi film 'The Rip', na crvenom tepihu su se Mattu Damonu pridružile i četiri ljepotice. Radi se o njegovoj supruzi i njihovim kćerima

Slavni glumac Matt Damon pojavio se u New Yorku na premijeri svog novog filma 'The Rip' u veličanstvenoj pratnji. Uz njega je bila supruga Luciana, kao i njihove kćeri Isabella (19), Gia (17) i Stella (15). A kćeri nisu bile nježne prema Damonu, jer ipak, za njih on nije slavni glumac već tata. Pa ga je tako jedna od njih na crvenom tepihu malo i zafrkavala. 

Celebrities Attend Netflix?s The Rip World Premiere In New York - 13 Jan 2026
Foto: Profimedia

Dok je Damon pozirao s dugogodišnjim kolegom i prijateljom Benom Affleckom, njegova kći Gia je spazila jednu stvar koju mu je kasnije prigovorila. Kada je fotografiranje bilo gotovo, došla je do Damona, podignula ramena i ruke i pitala: 'Dobro, zašto ti ovako poziraš?' Sve su snimile kamere, i trenutak zafrkancije postao je viralan. 

Ranije je Damon podijelio i anegdotu oko Afflecka. Obojica su odrasli u Bostonu te su se 1997. godine proslavili u filmu 'Good Will Hunting'. Obojica su pisali scenarij, za njega osvojili i Oscara, te su u filmu i glumili. Taj film je privukao i njegovu sadašnju suprugu, no Damon je ranije otkrio kako se Luciani zapravo svidio - Affleck! 

Matt Damon and Ben Affleck attend the premiere of their new film "The Rip" in New York City
Foto: Jeenah Moon

- Da, gledala je film i mislila je kako je Affleck zgodniji od mene - rekao je jednom prilikom. To mu je i priznala nekoliko mjeseci nakon što su počeli vezu. 

- Upoznao sam njezinu prijateljicu iz srednje škole, zajedno su gledale taj film. I Luciana je mislila da je Ben zgodniji, a prijateljica da sam ja zgodniji! - otkrio je Damon. 

No to nije napravilo nikakve štete njihovoj vezi. Osim što su dobar tim u privatnom životu, surađuju i poslovno - Luciana je bila producentica novog filma 'The Rip'. 

