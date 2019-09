Maya Berović: 'Ne zanima me svijet, Balkan mi je dovoljan...'

Desetljećima je na Balkanu vladala dobro uigrana ekipa folkera koji su konstantno punili klubove svojim lakim notama pjevajući većinom o ljubavi, alkoholu i slomljenom srcu. Onda se iznenada pojavio cajka-trap. Moderna inačica hip-hopa koja je zadržala elemente folka, ali i dodala neke svoje. Hvaljenje materijalnim, gole djevojke, brzi auti i još brža zabava postali su sastavni dio svakog hita. Ubrzo su iz ‘undergrounda’ postali ‘mainstream’, estradne zvijezde s njima žele duete, a glazbena scena bez njih je postala nezamisliva.

Njezine pjesme na YouTubeu pregledane su više od 650 milijuna puta. Ako bi to htjela, zbog velikog interesa, mogla bi nastupati svaku večer u drugom gradu. Danas je jedna od najpoznatijih pjevačica na Balkanu, ali za sve u životu, tvrdi, sama se morala izboriti. Odrasla je u siromašnoj obitelji, oca je izgubila kad je imala samo tri godine, a od prve plaće bratu i sebi kupila je - par cipela.

Maya Berović (32) u intervjuu za 24sata priča o svojem putu do uspjeha, ljubavi i djetinjstvu. Odrasla je u Malešićima, malom mjestu od jedva 3000 ljudi nedaleko od Tuzle. Unatoč teškoj životnoj situaciji, djetinjstva se prisjeća s velikim osmijehom na licu.

Čega se sjećate iz svojeg djetinjstva?

Mama se uvijek trudila da normalno živimo i da imamo sve što je potrebno, iako nam je tata jako nedostajao. Volim se sjetiti svojeg djetinjstva, mogu reći da sam bila sretno dijete. Mama mi je oduvijek bila najbolji prijatelj i kad god uhvatim vremena je posjetim.

Jeste li imali podršku kod izbora svoje karijere?

Već u osnovnoj sam znala da ću biti pjevačica. Mami u početku nije bilo drago, ali kasnije, uz podršku tete, ipak se predomislila.

Na sceni si aktualna od 2007., a tvoja popularnost posljednjih nekoliko godina sve je veća i veća. Zbog tvojeg scenskog nastupa mnogi te uspoređuju s Beyonce. Kako se osjećaš zbog toga?

Trudim se biti originalna i nikog ne kopirati, jer to i je tajna uspjeha, ali moram reći da me usporedbe s tako velikom svjetskom zvijezdom raduju, jer nije lako dostići takav nivo. Svakako mi odgovara kada ljudi misle da si tako visoko profesionalna i uspješna, da podsjećaš na zvijezdu takvog kalibra.

Koliko se dugo pripremaš za nastup? Šivaš li kostime u kojima nastupaš ili? Bez čega ne možeš izaći na pozornicu?

Imam nekoliko dizajnera s kojima surađujem, a dosta stvari i kupujem. Svaki moj nastup je dobro pripremljen i osmišljen, bilo da se radi o nastupu u diskoteci ili velikom koncertu. Moj tim i ja ništa ne prepuštamo slučaju. Trudim se da ne ponavljam odjevne kombinacija, što s dosta nastupa nije ni malo lako.

Nedavno si nastupila u Splitu. Kako ti se sviđa Hrvatska? Planiraš li možda više koncerata organizirati kod nas u budućnosti?

Split je mnogo lijep grad. Publika me je jako lijepo prihvatila i taj koncert mi je ostao u lijepom sjećanju. Ima dosta poziva i sigurno je da ću se ubuduće više družiti s publikom u Hrvatskoj, čemu se veoma radujem.

S obzirom na to da je album 'Viktorijina tajna' postigao uspjeh kakav neki ne postignu kroz cijelu glazbenu karijeru, jesi li osjetila ljubomoru od strane kolega?

Bilo je toga, ali sam naučila ne gubiti vrijeme na takve ljude i komentare. Ja poštujem svakog kolegu i svačiji uspjeh, jer znam koliko je teško napraviti uspješnu karijeru. Svako ima pravo na svoje mišljenje, a za mene su takva mišljenja loša, jer prvenstvo truju tvoju dušu i ni za što ne mogu da ti služe, zato se radujem svačijem uspjehu, s obzirom na to da na sceni ima mjesta za svakog tko je profesionalan i predan svom poslu.

Koju si prvu stvar kupila svojom prvom zaradom? Imaš li neke 'lude' želje koje si planiraš ispuniti u budućnosti?

Ja uvijek imam želja i ciljeva i trudim se da ih ostvarim. Što se tiče onoga što sam kupila od prve zarade, bile su to cipele za mene i brata.

Mlada si se udala i dugo si u braku. S obzirom na tvoju trenutnu popularnost, je l' ti Alen pruža dovoljnu podršku? Je li koja pjesma posvećena njemu? Postoje li ljubomorni ispadi s njegove strane?

Nas dvoje smo dugo zajedno, što dovodi do toga da je on sa mnom od početka moje karijere. On je uspješan i ostvaren čovjek u svom poslu, što svakako inicira da razumije moj put, rad i trud. Uvijek mi je bio i ostao najveća podrška. Smatram da mjesta za ljubomoru ima samo onda kada netko daje povoda drugoj strani, što nas dvoje ne radimo pa nam je i taj osjećaj nepoznat. Što se tiče mog stajlinga, pa recimo da je u dobrom dijelu on bio zaslužan za to da sve tako izgleda. Ja brinem o stajlingu, sa svojim timom, a on je bio taj koji mi je znao reći da nešto može biti kraće i izazovnije.

Jesi li ikada razmišljala o tome da se probiješ na međunarodno tržište ili misliš da je Balkan dosta veliki?

Nemam takvih ambicija i ne razmišljam o svjetskoj slavi. Balkan mi je sasvim zadovoljavajuće područje i dovoljno veliko.

Kakvi su ti planovi za budućnost? Planiraš li imati djecu u bliskoj budućnosti ili još uvijek ne razmišljaš o tome?

Ovo je pitanje koje mi novinari često postavljaju. Kod nas je valjda normalno da svi brinu hoće li se neka poznata žena ostvariti u ulozi majke kada pređe tridesete. Normalno je da razmišljam o tome i da želim to, ali smatram da se to ne planira. Dogodit će se kad se treba dogoditi. Naučila sam kroz život da ništa ne treba planirati, jer vrlo često ne bude onako kako se isplanira. Živim život najbolje što mogu, okružena dragim ljudima, a sve što treba, doći će u pravo vrijeme. Sigurno je da neću kriti, kada dođe do tog momenta, jer to je najljepša stvar u životu svake žene.

Slušaš li privatno hrvatske glazbenike i ako da, koje? Imaš li neku omiljenu hrvatsku pjesmu koju rado poslušaš?

Ima dosta pjesama od hrvatskih kolega koje volim. Mnogo je onih koje cijenim. Volim Tonyja Cetinskog i Ninu Badrić. Oni mi imaju posebnu emociju. Naravno, Oliver Dragojević je netko uz koga sam odrasla i volim skoro sve njegove pjesme.

