Maya postaje sve veća prijetnja Kseniji, a Josip ponovno ljubio Iris: 'Ja bih sve i odmah...'

Na farmama je svanulo novo jutro, a u Donjoj Voći za doručak je na meniju ljubomora. Sanja je prošlu noć provela u drugoj sobi i tako spavala bliže Robertu, što Ankici nije najbolje sjelo.

Dan se nastavio novim poslovima, a damama je bilo dosta rada. I Rivi je bilo dosta što njihov farmer prati svaki Sanjin korak i neprestano joj ugađa.

Foto: RTL

- Meni se ovaj posao ne sviđa, smrdi mi ovo. Pusti njih neka rade - nagovarala je Sanja Roberta.

Kod Tomislava u Drežnik Gradu cure su pakirale kofere jer jedna mora napustiti imanje, no i to je bilo pogodno vrijeme za još malo prodika. Zahtijevale su da im farmer kaže zašto smatra da bi bio dobar suprug.

- Ti si dobar jedino zato što te žena može motati oko malog prsta. Previše si naivan i mekan. Svaka će to iskoristiti - zaključila je Seida.

Foto: RTL

Nina mu je zamjerila i to što ne osjeća iskrenost u njegovim riječima.

Foto: RTL

- Nadam se da će shvatiti da nisam osoba za njega - poručila je.

Nakon Valentinina odlaska, Dejan nije previše žalio, već je poveo Doru i Miljanu u košnju trave kako bi mu pokazale što sve znaju, no nije bio zadovoljan baš svime. Miljani je zamjerio da previše priča i ne trudi se dovoljno, a ona mu nije ostala dužna.

Foto: RTL

- Mogla bih čak ja ostati - Dora je zaključila nakon ove nove rasprave.

A iako je ponekad bio grub na riječima, djevojke su ipak imale riječi hvale za svog domaćina i pohvalile ga da je radišan, sposoban i simpatičan. Na finalnu odluku Dejan ih je povezao u prikolici.

Josip Đ. i Maya osamili su se i uživali uz čašu vina. Priznala mu je da joj se jako sviđa i želi ga upoznati još bolje. Njemu se, pak, svidjela njezina mirnoća, pozitiva, kao i činjenica da zna što želi.

Foto: RTL

- Bitan mi je bio taj razgovor, ona se skroz otvorila, kao da se znamo sto godina - ostao je ipak tajnovit oko svog idućeg koraka.

Željko i dame uživali su u ribljem ručku, a Nada je priznala da mu se sve više otvara i mogla bi zamisliti budućnost s njim, unatoč nekim njegovim tvrdim stavovima.

Foto: RTL

- Razmišljam da bi bilo najbolje da svi troje ostanemo pa kud puklo da puklo - neodlučan je bio Željko.

Tijekom izleta u Ozalj, Tomislava i cure dočekala je voditeljica Anita Martinović kako bi ispitala finalne dojmove prije ispadanja. Kakva god odluka bude, zaključili su, svi će se nastaviti družiti.

Riva i Sanja otišle su do grada na frizuru jer večeras ih čeka velika fešta, no Ankica nije bila s njima.

Foto: RTL

- Briga me što će ona reći, ne zanima me - poručila je Riva.

Foto: RTL

Nakon spoja s Mayom, Ksenija nije mogla sakriti nervozu i ljubomoru pa je svog farmera privela na ispitivanje, a on joj je poručio da uživao u druženju. Iduća ne redu za spoj bila je Danka...

- Tebi sam pripremio nešto lijepo - Josip je ipak Kseniji šapnuo prije odlaska kako bi je pokušao smiriti, no nervoza je itekako ostala.

- Kad mi je Maya rekla da osjeti kemiju s Josipove strane prema njoj... Iskreno, to me izbacilo iz takta - priznala je Ksenija pa Mayi poručila: 'Mislim da bi ti mogla biti baš ona prava za njega. Otkad si ti došla, više nisam sigurna'.

Foto: RTL

A iako je Danka pokušala lobirati za svoju prijateljicu Kseniju i opisati mu njezine brige i osjećaje, Josip joj nije dao da se miješa u njegovu odluku, nego je poručio da do nje mora doći sam.

U isto vrijeme u Bilicama, drugi farmer Josip zalazak sunca je gledao s Iris:

Foto: RTL

- Što ćemo nas dvoje? Ja bih sve i odmah.

Nije trebalo dugo da padnu novi strastveni poljupci, no Iris je pokazala da ne pada samo na slatke riječi i da ga još mora više upoznati.