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POVRATAK KANTAUTORICE

Maya Sar za 24sata: 'Sve moje pjesme su autobiografske...'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 4 min
Maya Sar za 24sata: 'Sve moje pjesme su autobiografske...'
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Foto: Goran Kovačić
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Nakon duže diskografske pauze predstavlja novu pjesmu 'Vrati mi ljubav'

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'Vrati mi ljubav' važna je emotivna razglednica jedne epizode moga života koja me dosta promijenila. Pjesma je čisti pop zvuk koji volim i koji poželim češće čuti u eteru, govori nam kantautorica Maja Sarihodžić, poznatija pod umjetničkim imenom Maya Sar, koja se nakon nekoliko godina pauze vraća na glazbenu scenu novim autorskim singlom.

- Ništa nije bilo unaprijed isplanirano. Jednostavno sam osjetila da sam spremna vratiti se svojoj publici - kaže Maya Sar.

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Novi singl ujedno je i najava albuma koji je nastajao godinama. Tijekom tog razdoblja nije nedostajalo preispitivanja, no glazbe se nikad nije poželjela odreći.

- Mislim da nema čovjek koji barem nekad ne posumnja u samoga sebe, u svoje kapacitete, izbore i odluke. Preispitujem se stalno, a uvijek dođem do iste spoznaje, muzike se ne bih mogla odreći - priznaje Maja.

Foto: Goran Kovačić

I 'Vrati mi ljubav', kao i većina pjesama koje je napisala, nastala je iz osobnog iskustva.

- Većina mojih pjesama su autobiografske, pa tako i ova. Tražim inspiraciju u sebi i oko sebe, često tuđe životne priče oblikujem u pjesme, ali uvijek nađem neku točku podudarnosti sa sobom - ističe Maja.

Među njezinim posljednjim autorskim suradnjama ističe se i pjesma 'Ne daj da ostarim sam', koju je napisala za Zdravka Čolića.

- Zdravko je prije svega jedan pristojan, inteligentan i obrazovan čovjek, s kojim je ugodno razgovarati, teme su široke. Ovo je naša treća zajednička suradnja nakon pjesama 'Zar se nismo shvatili' i 'Prije nego te izgubim' - kaže Maja.

Foto: Goran Kovačić

Posebno mjesto u njezinoj karijeri ima i Dino Merlin, uz kojega je godinama nastupala kao prateći vokal. S njim je 2011. predstavljala Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu u Düsseldorfu s pjesmom 'Love in Rewind', a tijekom godina obišli su mnoge gradove i pozornice diljem regije i Europe.

- Apsolutna predanost i posvećenost, disciplina, kao da se svaki dan kreće ispočetka. To je ono što je pored lijepih pjesama izgradilo tako sjajnu karijeru kakvu Dino ima - ističe Maja.

Foto: PROMO

Godinu nakon nastupa s Merlinom na Eurosongu, Bosnu i Hercegovinu predstavljala je i samostalno. U Bakuu je 2012. izvela pjesmu 'Korake ti znam', a jedna proba i danas joj je ostala u posebnom sjećanju.

- Eurosong mi je bio veliko i značajno iskustvo, i to na početku samostalne karijere. Sretna sam što je pjesma 'Korake ti znam' prihvaćena, voljena od publike i nakon toliko vremena. Što se anegdota tiče, ne tako ugodno, na probi za žiri desilo mi se da mi se haljina zakačila za stolicu i u momentu kad sam trebala ustati od klavira, krenuti prema sredini scene da otpjevam finale pjesme, ostala sam zaglavljena, što je meni u tome momentu bilo ravno katastrofi. Nasreću, u live prijenosu finala stvari su se dobro odigrale - prisjeća se Maja.

Foto: Joerg Carstensen

Surađivala je i s Ninom Badrić, Aleksandrom Radović i Karolinom Gočevom na pjesmi 'Moj je život moja pjesma'.

- Nina i ja smo u kontaktu, ne svakodnevno, ali se čujemo, sretnemo, podržavamo međusobno, kako zapravo treba da izgleda kolegijalnost u svakoj profesiji. Kada smo zajedno, uglavnom se smijemo i to jako glasno, svemu i svačemu, na račun sebe najviše. Kada su ozbiljnije teme, snizimo ton i primirimo se. Suradnja na projektu 'Moj je život moja pjesma' donijela je jednu lijepu životnu i žensku ujedinjenu snagu - kaže.

Prije nekoliko godina preselila se u Ljubljanu, gdje je pronašla mir koji joj je u tom trenutku bio potreban. 

- Sarajevo će zauvijek ostati moja baza, grad u kojem sam provela najveći dio života. To je jedna energija koja je neusporediva s bilo čime. U jednom trenutku, osjetila sam potrebu za promjenom i mirom, Ljubljana mi se učinila najboljom opcijom, gdje bih opet bila dovoljno blizu, a s druge strane usidrena u taj traženi mir. Ispostavilo se kao dobra kombinacija dva različita temperamenta, što mi trenutačno prija. Najviše mi nedostaju prijatelji i neka mjesta koja su moja. Često sam u Sarajevu, održavam kontakte, ne odričem se toga što je dio mog identiteta, ali pružam sebi priliku da upoznam i novo, u čemu jednako uživam - kaže.

Uz glazbu posljednjih godina, najveći dio njezina svijeta zauzima kći Mina, koju je dobila sa suprugom, glazbenikom i producentom Mahirom Sarihodžićem.

- Najljepše u djeci su ta neposrednost i nemanje fige u džepu. I uvijek se pitam koji je to trenutak kad počnemo da se kvarimo. Koliko god kao roditelji učimo svoju djecu raznim životnim stvarima, treba ostati otvorenih ušiju i očiju na ono čemu i oni nas uče, bezazleno, a intenzivno. Rođenjem Mine moji prioriteti su se dosta promijenili. Najviše u odnosu prema sebi, vremenu i energiji koju sam do tada trošila na mnoge nebitne stvari, misleći da tako mora i treba - zaključila je Maya Sar.

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