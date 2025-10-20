Obavijesti

KONCERT KOJI ĆE SE PAMTITI

Mayalesi napravili spektakl u rasprodanom Peti Kupeu: Evo i kada stižu u Beograd i Split...

Foto: FILIP BUSIC

Turneju 'Tour de Pop' Malayasi su otvorili u velikom stilu uz hitove novog albuma, posebne goste i ovacije publike, a publika će ih ponovno imati priliku slušati uskoro, nakon čega slijede datumi za Zadar i Šibenik

Kultni Mayalesi sinoć su u rasprodanom klubu 'Peti Kupe' održali koncert koji će ostati zapamćen kao jedan od najboljih u njihovoj karijeri. Turneja 'Tour de Pop' započela je u velikom stilu.

Foto: FILIP BUSIC

Mayalesi - Petar Beluhan, Vlado Mirčeta, Luka Geček, Roni Nikolić, Pavle Mihaljević, Edi Grubišić Cipal, Marin Hrašćanec i Romana Pavliša - na krilima hvaljenog novog albuma 'Boutique Pop Vol. 1 stigli su u 'Peti Kupe' za koji se danima tražila karta više. Ovim sold-out koncertom potvrdili su svoj status jednog od najkvalitetnijih bendova domaće glazbene scene, čija glazba osvaja sve generacije.

Večer su otvorili atmosferičnim introm koji potpisuje producent Filip Majdak. Savršen uvod u pjesmu 'Odrasti, udaj se', jednim od najblještvavijih singlova s novog albuma. Odlično raspoloženi bend i jednako raspoložena publika bili su dobitna kombinacija za nezaboravno glazbeno putovanje kroz prošlost, sadašnjost i budućnost Mayalesa.

Pjesme 'Danas smo happy', 'Malena', 'Hostesa', 'Još jedan krug', 'Bam bam bam', 'Montreal', 'Ti dobro znaš o kome pričam' – redale su se jedna za drugom, izazivajući ovacije okupljenih. Bend je bez greške, uigrano i s lakoćom, virtuozno, izveo svaku notu. Intimniji trenuci izmjenjivali su se s onima nabijenima riffovima i snažnom energijom.

Jedan od najemotivnijih trenutaka bila je izvedba pjesme 'Još te uvijek mogu', koju je bend posvetio 'svima onima koji više nisu s nama' - trenutak za pamćenje, emotivan i dostojanstven.

Foto: FILIP BUSIC

Prvi gost večeri bio je Edo Maajka, dočekan očekivano s ovacijama, koji je s bendom izveo 'Bilo je blizu' s aktualnog albuma. Nakon njega, na opće oduševljenje publike, na pozornicu je stupila obožavana Valerija Nikolovska, koja je otpjevala dva klasika benda – 'Mogu i sama' i 'Simbol za sunce'.

Koncert je ulazio u svoju završnicu uz 'Ja ti mi svi', 'Od ljubavi', 'Jedan mali dio tebe' - na kojoj je gostovao Kristijan Beluhan - a regularni dio zaokružen je s pjesmom 'Virtual Baby'.

Naravno, povratak na bis bio je neizbježan. Bend je publiku nagradio s pravim poslasticama: 'Roadie', 'Ovo je divan dan', 'Malena' i 'Koliko je stvari ostalo'. Savršeno izbalansiran spoj starog i novog, u prepoznatljivom Mayales zvuku, ali s mnogo stila i svježine – ovo je bio koncert o kojem će se još dugo pričati.Uz fantastične izvedbe benda, atmosferu su nadopunili ton majsotr Mayalesa Ivan Božanić, a za odličan light bio je zadužen Andrija Santro.

Turneja Tour de Pop nastavlja se dalje – publika će Mayalese imati priliku ponovno slušati u Beogradu 4. prosinca i u Splitu 13. prosinca, a uskoro stižu i najave za Šibenik i Zadar. 

Foto: FILIP BUSIC

